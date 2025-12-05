La receta eterna de Rafael Lesmes: «Ilusión, entusiasmo y pasión»

Ignacio Sánchez Acedo Las Palmas de Gran Canaria Viernes, 5 de diciembre 2025, 13:40 | Actualizado 13:58h. Comenta Compartir

Será su sexto Dakar, manteniendo el espíritu solidario, esa cruzada contra el cáncer de mama en la que es líder imbatible, y cambiando de montura, ahora a los mandos de un Toyota HDJ80 para competir en la categoría de coches («pasamos del elefante rosa al zorro rosa», ironiza al comparar la etapa anterior en camiones). Pero en Rafael Lesmes (Las Palmas de Gran Canaria, 1959) no se negocia esa vitamina espiritual que, de nuevo, le lleva al desierto. «Ilusión, entusiasmo y pasión. Es lo que me mueve, lo que justifca los esfuerzos, lo que me hace volver una y otra vez. El día que eso me falte... Pero, de momento, aquí sigo y como el primer día«, reconoce con su sonrisa característica y con la que afronta el desafío de 8.000 kilómetros en la edición de 2026 que arranca el 1 de enero con las verificaciones técnicas y se prolongará hasta el día 17 del mismo mes por la geografía de Arabia Saudí.

Lesmes, que ya vive la cuenta atrás con una combinación de boxeo, pilates y bicicleta, además de las sesiones con el simulador que se ha instalado en su casa, mira a lo que viene con una fuerza torrencial, mezclando expectivas competitivas con su inevitable misión solidaria que tanto prestigio le ha reportado. «Gané el Dakar dos veces y eso, en condiciones normales, debería ser suficiente en lo que respecta a las ambiciones... Pero no me conformo. Quiero acabar, que eso ya es un triunfo, si se puede entre los cinco primeros... Aunque me enfrento a los mejores del mundo, no renuncio a nada«, añade. Volverá a estar acompañado por Tabatha Romon y confía en que el rodaje previo que ya ha tenido con su nueva máquina en el África Classics y la Baja España le permita llegar a la arena »con una adaptación perfecta«.

Ampliar Lesmes, con Tabatha Romon y su Toyota en el pasado África Classics.

El impulso que le da sentir «un oleada de cariño y energía» por su lucha contra el cáncer («vengo de la Carrera por la Vida en Tenerife con 7.000 personas presentes y abriendo el desfile con el camión en una experiencia que me dejó sin palabras») es un extra que le diferencia del resto y le permite tener «las mejores previsiones posibles» para la nueva aventura.

«Hay un desgaste físico y mental extremo. Son días de dormir en una tienda de campaña, vivir al volante entre el recorrido y los enlaces, enfrentarte a averías, imprevistos, cansancio, estrés...Pero no lo cambio por nada. No tengo ni la más mínima duda de que voy a disfrutar. Como siempre he hecho, la intención es la de vivir a tope esta nueva experiencia, que es una lección de vida en toda su extensión«, sintetiza el deportista, al que apoya el Cabildo de Tenerife, el Gobierno de Canarias, los ayuntamientos de Arona y Adeje y Finca Canarias.