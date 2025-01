El Elefante Rosa de Rafa Lesmes gana su segundo Dakar Classic consecutivo

CANARIAS7 Las Palmas de Gran Canaria Viernes, 17 de enero 2025, 13:51 Comenta Compartir

El Elefante Rosa se corona como campeón del Dakar Classic en la modalidad de camiones por segundo año consecutivo, en un hito sin precedentes para un equipo español en una categoría relativamente nueva que ha querido emular el espíritu aventurero del viejo Dakar.

La carrera del equipo Dakar por la Vida ha sido memorable, liderando su disciplina desde la etapa prólogo hasta la meta final de Shubaytah, llevando el mensaje de la importancia de la detección precoz del cáncer de mama, en mujeres y hombres, hasta el final, luciendo el color rosa y ese punto azul por toda Arabia Saudí.

Sumar al mensaje social, que siempre ha sido el objetivo principal del equipo, el extraordinario éxito deportivo de ganar un nuevo Dakar Classic en la modalidad de camiones, superando las numerosas adversidades que se han encontrado por el camino, en forma de piedras, dunas, arena, e incluso una densa niebla en la penúltima etapa de la carrera, además de los conocidos problemas mecánicos de la fuga de combustible en su tanque de gasoil o con la tornillería de fijación de los amortiguadores, es un logro impensable antes de emprender la primera prueba de la carrera y que se ha coronado con una novena plaza en la general del Classic, de entre los cien participantes en la edición recién terminada de 2025.

Precisamente el retraso sufrido en la etapa de ayer al quedar el camión enterrado en la arena, fue el que impidió que el Elefante Rosa pudiese hoy terminar octavo en la general.

Además de la pericia del canario Rafa Lesmes al volante del camión, ha sido fundamental la labor en la navegación de la madrileña Tabatha Romon y del mecánico burgalés Albert Casanoba, junto a todo el apoyo logístico de TH-Trucks, que han permitido al equipo del Dakar por la Vida ser el gran dominador de su categoría en esta edición de 2025.

Al término de la última prueba, en la jornada 12 con salida y llegada en Subaytah, el propio Lesmes reconoció que «ha sido una jornada de muchos nervios, pero al final estamos en meta y el Elefante Rosa ha conseguido completar el Dakar 2025 y ser campeones de camiones».

«Estamos todos muy emocionados y es muy emotivo para mí el poder dedicar a la bandera que tengo detrás, a las Islas Canarias, la victoria en este Dakar y acordarme en estos momentos de todas las enfermas y enfermos de cáncer de mama, tanto de Canarias como de toda España y ojalá que las peripecias del Elefante Rosa en este Dakar les haya servido para levantarles una sonrisa«, declaró el piloto isleño desde la linea de meta.

La expedición Dakar por la Vida es posible gracias al apoyo de nuestros patrocinadores Finca canarias Aloe Vera, Gobierno de Canarias, Fundación Canaria Carrera por la Vida, Think Pink, Invi, Cabildo de Tenerife, Laboratorios Ximar, Natural is Better, Laboratorios Bohm, Avia Cars, Vio Cars, Costa Adeje Tenerife Sur, Arona Tenerife Sur Turismo y TH-Trucks.