Juan Carlos Quintana y Jonathan Hernández (Skoda Fabia R5) fueron los más rápidos en Santa Lucía. www.motoraldia7.com

Quintana y Hernández se adjudican el 3º Slalom Santa Lucía de Tirajana

Automovilismo ·

En el apartado de Car Cross, Simón Medina con Kincar fue el mejor de la jornada en el sur de la isla de Gran Canaria

Juan Carlos de Felipe

Santa Lucía de Tirajana

Domingo, 5 de octubre 2025, 20:10

Los vencedores del 3º Slalom Santa Lucía de Tirajana 2025 fueron este domingo los que en un principio estaban previsto, como Juan Carlos Quintana y Jonathan Hernández (Skoda Fabia R5) entre los turismos y Simón Medina (Kincar) entre los espectaculares Car Cross.

Con 28 coches en pita, entre los turismos había un claro equipo favorito a la victoria, que no era otro que el compuesto por Juan Carlos Quintana y Jonathan Hernández, que con el Skoda Fabia R5 se han hecho casi imbatibles en las pruebas de tierra de Las Palmas. La confirmación llegaba tramo tras tramo, cuando los del Skoda marcaban los mejores tiempos en las cuatro mangas que se disputaron, sumando un tiempo total de 12:52.4.

La segunda posición, pero ya a más de 1 minuto del ganador, era para el equipo mata gigantes de Cristian Calderín y Verónica Tejera con el VW Golf GTI, siguiéndolos en el podio el primer Mitsubishi con Francisco Álamo y Rita Rodríguez con un EvoVIII, que se quedaba a 8,4 del Golf.

Otro Golf rapidísimo, como el de Ariel Navarro y Gabriel Aboumedelej se subía a la cuarta plaza de la general, pero a solo 3,1 segundos del primer Mitsubishi, con lo que dejaba claro la velocidad a la que se cirulo en esta prueba.

Desde la quinta a la séptima plaza, se acumularon hasta tres Mitsubishi en sus diferentes versiones, encabezando la misma Rafael Pérez y Raúl Galván, seguido de Oliver Martín y Dunia Arencibia, con Paco Romero (hijo) y Jazmin Erhard en la séptima posición de la general.

Simón Medina reina entre los Car Cross

Por otro lado y en la categoría de Car Cross se daba un caso parecido al de los turismos, con un destacadísimo Simón Medina a los mandos de su KinCar, que ganaba todas las mangas y dejaba a su perseguidor, Samuel Benítez (La Base SX-01) a 24,5 segundos, completando el podio final, Airán Suárez (MV Racing Pro SP2) a 28,8 segundos del ganador de la prueba en el sur de la isla de Gran Canaria.

