Los problemas persiguieron a Rogelio Peñate en Kenia

El Rally de Kenia del WRC es una cita marcada en rojo en el Calendario del copiloto de Santa Lucía de Tirajana y embajador de Gran Canaria Isla Europea del Deporte, Rogelio Peñate, pero en ésta su tercera participación los problemas mecánicos o han dejado con las ganas de poder repetir la victoria del 2023 en su prueba favorita.

El rally comenzaba muy bien para Diego Domínguez y Rogelio Peñate, dado que estaban luchando por el podio de la WRC2 y la victoria de la Challenger, categoría que lideraban tras la primera sección del rally, pero sus opciones se esfumaron el viernes al romper el soporte del alternador y quedarse posteriormente sin batería. Con el problema solucionado volvieron a la prueba en la etapa del sábado con la clara intención de seguir en los tiempos de los mejores equipos de la categoría y a su vez llegar a la meta del mítico Safari, incluso llegaron a marcar el scracht en el tramo 8 (WRC2 Challenger), pero en el tercer tramo de la mañana, Sleeping Warrior, en una zona con agua y barro, no funcionaba correctamente el sistema del Snorkel y entraba agua al motor, lo que los dejaba definitivamente fuera de Rally de Kenia.

«Ha sido una lástima, ya que estábamos luchando por el podio de la WRC2 y la victoria en la WRC2 Challenger, algo que no esperábamos, cuidamos mucho el coche, tanto que no tuvimos ningún pinchazo, pero esta prueba es lo que tiene. Hay muchas posibilidades de tener problemas por la dureza del recorrido y los kilómetros de tramos y muchas veces necesitas tener algo de suerte y ésta es la que nos ha faltado este año. La verdad es que cuidamos mucho el coche, tanto que no tuvimos ningún pinchazo. Pero no nos ha desanimado, al contrario, ya sabemos nuestro ritmo con el Rally2 y vamos a seguir trabajando para lograr nuestro objetivo», declaraba Rogelio.

Estas son las empresas e instituciones que apoyan los programas de Rogelio Peñate: Gran Canaria Isla Europea del Deporte, Ayto. de Santa Lucía de Tirajana, JN Centro Juan Naranjo, Bingo Luján, BP El Taro, Copistería Cervantes, Hotel Rural Triana, Joaquín Servicios Agrícolas, El Sitio Ibérico, Federación Canaria de Automovilismo y UD Las Palmas.