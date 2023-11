«El objetivo era arrancar con un coche con pasaporte FIA»

El piloto teldense Javier Rodríguez está compitiendo, a los mandos de un Yamaha YXZ 1000 R, en el Mundial de Bajas con unos excelentes resultados. El mundo de la competición no es desconocido, dado que seis años compitió en el Campeonato de Las Palmas de Rallys, donde ganó el Campeonato de Promoción a principio de los años 2000. Ahora ha buscado en el mundo de los Raids su apuesta por la competición automovilística concretamente en el FIA Cross Country Rally World Cup. Este año ha competido en España, Polonia y Portugal, en duras pruebas cercanas a los 500 km. de recorrido en donde ha llegado en todas a meta y dentro de los cinco primeros equipos de la categoría T4, que es en la que el está con su Yamaha YXZ 1000 R.

–En estos momentos es quinto en la categoría T4 del FIA Cross Country Rally World Cup, ¿cómo ha sido la temporada?

–Hasta ayer estábamos en el quinto lugar de la clasificación, a falta de la última prueba que se celebraría en Dubai el pasado fin de semana. Debido a que no pudimos completar un presupuesto para la totalidad de las pruebas que conforman el campeonato, no pudimos asistir, pero sí lo hicieron los perseguidores más cercanos en la clasificación. Se ha actualizado con la puntuación de los que pudieron asistir y hemos podido mantener el octavo puesto. El séptimo se nos escapó por un punto. Es mi primera temporada en Raid en cuatro ruedas y evidentemente ha sido dura. Primero por lo que todos sabemos lo que supone correr fuera del archipiélago, con infraestructura en península y salir del país, pero este tipo de pruebas me parecen impresionantes. Son dos o tres días de competición, dependiendo de cada rally, más los días previos de verificaciones, con tramos de más de 160 km cada uno, a excepción de las prólogos y algún tramo de entre 40 y 60 km. para completar la jornada de la ceremonia de salida y prólogo. Requiere de mucha concentración estar tanto tiempo en modo «rally», además del físico. Me parece muy buen resultado estar dentro de los 10 primeros clasificados del Mundial de Bajas Cross Country en T4.

–¿Cuál es la meta que se plantea para este fin de temporada?

–Ya la temporada está finalizada. Esperábamos simplemente los resultados de lo que pudieron ir a Dubai el pasado fin de semana y que pudieran terminar para puntuar. Pero sinceramente nuestro objetivo inicial era poder arrancar con un coche con pasaporte FIA lo antes posible para poder rodar y terminar las pruebas. Los resultados estaban en un segundo plano. En Canarias no hay donde entrenar esta disciplina, no hay kilometrajes suficiente, por lo menos autorizado para poder rodar.

–Háblenos de su vehículo, que es algo especial, un prototipo para correr en tierra.

–Nuestro vehículo está englobado en la categoría T4. Se trata de vehículos de serie pero con medidas de seguridad adaptadas al Reglamento FIA. Es decir, mecánicamente es un coche como el que puedes tener comprándolo en Yamaha. Es de serie. Pero el problema radica en el tedioso pasaporte FIA. Las medidas de seguridad y cumplimiento con la ficha de homologación del vehículo... Así que se trata de un coche de serie, bueno un Side By Side, pero penalizado por el peso de las medidas de seguridad según reglamento. Es el menos potente de los que seguimos el campeonato, con 120 cv, atmosférico, frente a los 200 cv turbo de los Can AM. Además tenemos el hándicap de que es más bajo y más estrecho que el resto, y no penaliza bastante en terrenos blandos donde por el paso de los vehículos han dejado rodaduras. A altas velocidades resulta incómodo que sea inestable al estar de una banda a otra. Ya nos pasó en Polonia donde gran parte de los tramos eran sobre una arena compacta que dejaban unos surcos con el paso de los coches y camiones, y nuestro coche tocaba panza y nos frenaba muchísimo, incluso en zonas lentas reviradas teníamos el peligro de que se nos encajara y no pudiéramos tener tracción para salir. La ventaja de este coche es la fiabilidad y lo divertido que supone una caja de cambio manual secuencial, frente al sistema de variador por correa de las otras marcas.

–Esta es una disciplina muy dura y está claro que no se puede hacer solo, ¿quién le acompaña en esta aventura?

–Esta temporada hemos contado con la colaboración como copiloto de Yoni Pérez. Ya tenía cierta experiencia en raids.

–¿Quiénes han hecho posible su participación en este campeonato FIA?

–Este proyecto ha sido posible gracias a la colaboración del Cabildo de Gran Canaria y Armas Motor. Todo arrancó con la inestimable ayuda de una amiga que supo motivar y gestionar ella casi todos los recursos económicos con los que pudimos disponer este 2023.

–¿Cuál es su proyecto para el año que viene?

–Queremos repetir el mismo proyecto, con mismas pruebas, con la salvedad de que se sustituye la prueba de Italia por la de Gracia. Sería fantástico volver a contar con la ayuda del Cabildo, que por lo pronto tenemos el compromiso de los responsables políticos de que nos tendrán en cuenta, del Gobierno de Canarias y de colaboraciones de empresas privadas. Este año no pude disputar la prueba de Italia por problemas de salud, además de no haber podido contar con todas las piezas homologadas del coche por parte de Yamaha, para poder obtener el pasaporte FIA.

–¿Le gustaría añadir algo más?

–En el apartado de colaboraciones se me olvidó resaltar los problemas que tuvimos al inicio de temporada para homologar el coche. La falta de información y asesoramiento por parte de Yamaha España, nos retrasó bastante incluido el desánimo y enfado sin haber podido rodar con el coche ni un solo km. Fue el empeño y la necesidad de rentabilizar de alguna manera la inversión del alquiler del coche, lo que me motivó para acudir a Yamaha Europa y que a través de un concesionario (proshop) europeo, pudieran abastecerse de las piezas necesarias para homologar el coche para FIA T4. Somos el único equipo con vehículo Yamaha que participamos en la Copa del Mundo de Bajas Raids, y nos tuvimos que suplicar para que nos abastecieran de las piezas necesarias para poder disputarlo. De hecho responsables de la YXZ Cup, copa monomarca, se enteraron que existían depósitos de combustibles homologados para FIA por nosotros.