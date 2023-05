«Nivel, poder de convocatoria, afición... Sí, estamos preparados para el Mundial»

La persona clave en el Rally Islas Canarias es el grancanario Germán Morales, presidente del Club Deportivo Todo Sport, entidad organizadora de la prueba automovilista más importante de Canarias y el evento deportivo de mayor relevancia que se hace en las islas. Bajo su dirección, la prueba ha tenido importantes cambios, pero el más importante podría ser la llegada del Mundial de Rallys en poco más de dos años, si todo le es favorable y las instituciones y patrocinadores le ayudan.

-Cada año comentamos lo mismo, pero quizás ¿este año el Rally Islas Canarias ha subido otro escalón más?

-Nosotros, en cuanto acaba una edición, comenzamos a trabajar en la siguiente e intentamos ver lo que nos ha salido mejor y peor, pero siempre buscando donde podemos mejorar, además de las ideas que se te ocurren y cosas que vas oyendo por ahí y por allá, poniéndote a trabajar en las que son factibles y entre todas esta ideas está en cambiar primero el rutómetro para hacer la prueba lo más atractiva posible a los participantes.

-Este año, además, llega el pasar dentro del Gran Canaria Arena en el recorrido del Tramo Espectáculo de Las Palmas de Gran Canaria....

-Cuando surgió la idea, en principio, me chirrió bastante buscando la compatibilidad y al principio no encajaba todo, pero fuimos buscando las piezas para que encajara todo y apareció la fórmula mágica para añadir el plus de tener dentro del Gran Canaria Arena a cerca de 9.000 personas disfrutando del espectáculo, a parte del resto del tramo espectáculo. Por cierto, entradas para este lugar que se agotaron en 24 horas.

«¿Consejos de seguridad a la gente? El aficionado tiene que comportarse como si fuese un comisario más»

-80 inscritos, 36 vehículos de la categoría Rally2, pilotos mundialistas de primer nivel, un plantel de este tipo hace años que no tenemos.

-Creo que la cifra de 80 equipos es ideal, como organizador me refiero, por el tema de la seguridad. Con respecto a la calidad, podrán ver que los cinco primeros tienen prioridad FIA, que es una prioridad que se gana por sus logros y no recuerdo ninguna edición con estos cinco pilotos en el mismo año. Esto te da un nivel y una competitividad donde todos vamos a disfrutar.

-¿Cuántas personas están dentro de la organización de este rally?

-A nosotros que nos toca contarlos y controlarlos ya que tenemos que hacer un plan de seguridad, si hablamos de la parte de comisarios, voluntarios, Guardia Civil, Protección Civil, Policía Nacional, Policía Local, todos y cada una de las personas que conforman esta organización, la última cifra que recuerdo de los libros de seguridad, no llegamos a 1.000, pero si los 900 largos.

¿Y cuál es el presupuesto que hace falta para crear toda esta infraestructura?

-Cada año el presupuesto crece, sobre todo por las exigencias de seguridad que nos vienes impuestas y que nosotros mismos nos exigimos. Ese es el apartado que más dinero se lleva con mucha diferencia. Contabilizando todo, si sumamos tanto cash como especies, estamos llegando al millón de euros. Tenemos un portal de transparencia debido a las subvenciones y patrocinios que tenemos por parte de las instituciones y las cifras están publicadas.

-La seguridad, un tema de vital importancia para una prueba de este tipo....

-Aparte de la organización que tiene este comité organizador, es muy importante el apoyo que tenemos de las fuerzas de orden público y no me cansaré de dar mi agradecimiento a la Guardia Civil de Tráfico, la Rural, la Policía Nacional, Policía local, Protección Civil y espero que no se quede ninguna. Llevamos trabajando meses con las instituciones, con el plan de seguridad, con reuniones, coordinando las fuerzas de seguridad, todo eso ya está listo.

-¿Cuáles son los consejos más importantes sobre la seguridad?

-Como mínimo, hacerlo como el año pasado, ya que fue muy bueno, pero hay que mejorar siempre no nos podemos relajar. Es muy importante, porque parce que ya pasamos un examen y ya está. No, las exigencias cada vez son superiores y por lo tanto lo que nos toca es esmerarnos una vez más y demostrar que además de tener una afición que somos la envidia de muchos países, demostrar que somos de los más entendidos y cuando antes los rallys era una jungla ahora nos cogen como modelo de cómo se hacen las cosas.

-¿Cuál es la parte del aficionado en todo este tema de la seguridad?

-El aficionado tiene que comportarse como un comisario más, si ve que alguien no lo está haciendo bien decir 'oye´ tienes que hacerlo bien. Lo principal es respetar las zonas de seguridad. Zonas que están marcadas y delimitadas en todos los tramos y donde deberán situarse con tiempo todos los aficionados. Ya que si pasa la caravana de seguridad y hay alguien fuera de la zona de público, el tramo se puede parar y el rally suspender. Por lo tanto, lo más importante es respetar y aceptar las indicaciones de toda la parte de comisarios.

-¿Está el rally, de verdad, a las puertas del Mundial de Rallys en poco tiempo?

-A mí no me gusta decir 'ya lo tengo', que existen conversaciones muy avanzadas, que hay interés por parte del promotor, que hay interés por parte del Comité Organizador, que hay interés, que es muy importante, por parte de la Federaciones, local, regional y sobretodo nacional, todo eso es cierto. Ahora toca buscar la financiación de todo este tema y, es que es estar en una liga de segundo nivel del automovilismo en lo que es rally y pasar el primero no es multiplicar por dos, es un tema más complicado. Todos saben que es una inversión segura, ya estamos hablando, se están haciendo los estudios pertinentes, lo que pasa es que hasta que no tengamos un contrato firmado, lo fácil es decir ya lo tengo, ahora que hay elecciones, y todos nos apuntamos una medalla y todos salimos en la foto, no. Somos muy conscientes y esto nos da mucho respeto, hay que tratarlo con la seriedad que merece y lo que estamos haciendo es informando lo que podemos informar. Esto existe, es un futuro que podemos hablar y lo podríamos tener en la edición número 49º. Que es lo que nos gustaría y la evolución que lleva todo esto. La parte buena es que ya el promotor nos conoce del año pasado. Tenemos unas carreteras que estamos considerados como casi las mejores del mundo en asfalto, creo que nuestra organización junto con el público no somos sospechosos de que no sabemos hacerlo...

-Y ahora la pregunta clave, ¿estamos preparados para tener en Gran Canaria una prueba del Mundial de Rallys?

-Sí. A nivel organización y deportivo, tenemos un español Campeón de Europa 2022, tenemos una buena afición, el poder de convocatoria es muy importante. Todo esto va sumando.