El triplete que dará la respuesta a Marc Márquez

Después de un parón de tres fines de semana sin carreras, el campeonato del mundo de MotoGP se prepara para el primero de sus tres tripletes que hay programados en 2023. Un caprichoso calendario que en lo que queda de junio hará parada en Mugello (Italia), Sachsenring (Alemania) y Assen (Países Bajos), y que después cerrará por vacaciones durante todo el mes de julio. Estas tres carreras, que en realidad son seis si se cuentan los sprints del sábado, separarán la paja del grano y definirán los pilotos que estarán en la batalla por el campeonato en la segunda mitad de temporada.

Y a esta lucha quiere reengancharse Marc Márquez, después de que el inicio de año no fuese el esperado por culpa de esa lesión en el dedo de la mano derecha. Solo suma 12 puntos en la clasificación y está a 82 del líder Pecco Bagnaia, pero el de Cervera tiene puestas muchas esperanzas en que este triplete le permita recortar distancias. «Estamos muy lejos, nos hemos perdido tres carreras por una lesión provocada por un error mío, y tampoco puntué el domingo en Le Mans. Pero es cierto que esperaremos a ver qué pasa después de estas tres carreras para decir si el título ya está sentenciado para nosotros o ver si hay alguna mínima posibilidad», comentaba el piloto catalán el jueves antes de comenzar la acción en pista.

También reconocía que estas tres semanas de asueto le habían venido muy bien para terminar de recuperarse. Y es que durante el último gran premio todavía se resintió de ese periodo de inactividad. «Llegué justito a Le Mans y ahora he podido entrenar encima de la moto y coger ritmo, que es lo que necesitas cuando estás tanto tiempo parado. Ahora me siento físicamente igual que cuando llegué al inicio de temporada en Portimao. Me siento con fuerza y aquí en Mugello la vamos a necesitar en un circuito con tantos cambios de dirección».

Ducati juega en casa

Mugello no es un circuito que tradicionalmente se le haya dado bien a Marc Márquez ni a Honda. En la categoría de MotoGP solo ganó una vez, en 2014. Esta pista ha estado tradicionalmente dominada por Yamaha (primero con Rossi y luego con Lorenzo) y en los últimos años, cómo no, por Ducati, que han ganado cuatro de las últimas cinco carreras aquí. Las motos italianas despliegan todo su potencial (en el sentido más literal de la palabra) en la larga recta de más de un kilómetro y donde el año pasado el madrileño Jorge Martín batió el récord absoluto de velocidad punta en MotoGP, con 363,6 km/h.

El ganador en 2022 fue el campeón Bagnaia, que aterrizaba en Mugello con una muleta que le servía de apoyo para su maltrecho tobillo derecho. Y es que en la pasada carrera de Le Mans el italiano sufrió un percance con Maverick Viñales y la caída le provocó una pequeña fractura en el astrágalo de su pie. «No estoy al cien por cien, pero estoy bien», explicaba el actual líder de MotoGP, que no quería dar muchas pistas sobre su estado físico. Y eso que antes de venir aquí, Bagnaia ya había rodado en Mugello con una Ducati de calle para probarse y no cree que le afecte la lesión. «En los cambios de dirección me molesta un poco, porque no puedo poner todo el peso en el pie, pero al final los movimientos que tengo que hacer, los puedo hacer».

Si Bagnaia se resiente de su lesión, Ducati tiene otras siete balas para mantener conquistado el fuerte de Mugello. Empezando por la revelación de 2023, Marco Bezzecchi, ganador en Argentina y en Francia, y segundo clasificado en el campeonato, a un punto de su compatriota. O el compañero de Bagnaia en el equipo oficial, Enea Bastianini, que regresa a la acción después de haberse perdido todas las carreras del año por lesión. Y también los dos españoles que compiten para la casa boloñesa, Jorge Martín y Álex Márquez.

La otra marca que juega en casa este fin de semana es Aprilia, que tiene en su equipo a Aleix Espargaró (podio en 2022) y a Maverick Viñales como alternativas al previsible dominio rojo Ducati, sin olvidarse de las siempre competitivas KTM y la Yamaha de Fabio Quartararo, ahora en horas bajas, pero que fue segundo en Mugello el año pasado. Los primeros entrenamientos del viernes darán ya algunas pistas de por dónde irán los tiros en este gran premio, donde las MotoGP vuelven a arrancar sus motores después de tres semanas en reposo.