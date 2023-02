MotoGP comienza como acabó 2022

A las 10:00 de la mañana hora local (las tres de la madrugada en la península ibérica) se puso en verde el semáforo del paddock del circuito de Sepang y comenzó oficialmente la pretemporada 2023. Tres meses después de la última vez que las MotoGP rodaron en pista, la película de este año parece que sigue la misma trama que el pasado. Y es que las Ducati marcaron territorio desde el minuto uno, copando las primeras posiciones en la tabla de tiempos. Lo de este viernes solo fue un test, vale. Y solo fue el primer día de las tres jornadas programadas en Malasia, también. Pero da a entender que las motos italianas serán un año más las rivales a batir.

El mejor tiempo del día se lo anotó el joven piloto Marco Bezzecchi. Su tiempo (1:58.470) logrado casi en los últimos minutos de la sesión, todavía está lejos de la pole del año pasado de Jorge Martín (1:57.790), que es la referencia del test y que probablemente se acabe superando en este test. El único que se coló en el festival rojo fue Maverick Viñales, que también en los minutos finales escaló a la segunda posición, a solo 130 milésimas del tiempo del italiano. Si no es por el piloto de Aprilia, la pretemporada habría arrancado con cuatro Ducati al frente, ya que además Enea Bastianini, Jorge Martín y el campeón Pecco Bagnaia finalizaron entre los cinco primeros. Y sexto, por cierto, Aleix Espargaró, que tampoco pierde de vista a las motos rojas.

No se han visto grandes novedades en Ducati. Ni siquiera en el plano aerodinámico, un aspecto en el que siempre han estado a la vanguardia. Quizás porque no las necesitan. Les basta con mantener el statu quo y los tiempos del primer día de 2023 dan a entender que los tiros van por ahí. Siete de sus ocho pilotos terminaron en el top 10. Fue muy rápido incluso el único piloto que debuta sobre la moto italiana, Álex Márquez, noveno este viernes y que terminó el día con una amplia sonrisa pese que todavía no es capaz de exprimir todo el potencial de la Ducati. La nueva vida de Álex contrasta con la de su hermano Marc, que ha empezado la pretemporada sin hacer tanto ruido.

«De entrada, lejos»

Mientras Ducati y Aprilia siguen en estado de gracia. En Honda y Yamaha tienen mucho trabajo por hacer. Fabio Quartararo exigió a la fábrica más potencia para plantar cara a las motos italianas, y viendo las velocidades máximas marcadas este viernes, parece que al francés le han escuchado, porque su Yamaha solo fue 2 km/h más lenta en recta que la Ducati más rápida. Veremos si lo que ha ganado de motor no lo pierde en otra área, porque el campeón del mundo en 2021 solo pudo terminar undécimo en la jornada de este viernes.

Un puesto por detrás se clasificó Marc Márquez, que tenía cuatro motos diferentes en su box. Tres prototipos nuevos con configuraciones diferentes y una moto del año pasado para comparar. El piloto español dio un total de 58 vueltas, con un mejor tiempo de 1:59.424, a casi un segundo del mejor tiempo del día. «De entrada el primer día estamos lejos, pero quedan días y prefiero evaluar mi pretemporada al final», se resignaba Márquez nada más bajarse de la moto,. Honda tiene todavía mucho trabajo por hacer. Y no solo con Marc, porque tampoco le fueron muy bien las cosas a sus compañeros de marca. Joan Mir y Álex Rins acabaron el día 17º y 18º, aunque en su caso todavía necesitan hacer kilómetros con una moto que es nueva para ellos.

El único consuelo que de momento tiene Márquez es que en este primer día de entrenamientos su cuerpo respondió mejor de lo esperado: «Lo que me deja más satisfecho es que físicamente me he encontrado mucho mejor y era sobre todo lo que buscaba este primer día». El piloto de Cervera se había machacado físicamente durante este invierno para llegar preparado al inicio del Mundial, y por lo que cuenta, ha cumplido con su parte. Ahora, lo que tiene que funcionar es la parte técnica, aunque eso ya no depende de él.