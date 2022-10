Márquez se queda a 13 milésimas de la pole de Jorge Martín

Madrugada muy fructífera para el motociclismo español la que se ha vivido en el circuito australiano de Phillip Island. Solo se ha escapado la pole de la categoría de Moto3, donde Sergio García fue segundo, pero se ha firmado un triplete en primera fila en Moto2 y un doblete en MotoGP. Este año había habido pocos sábados con una cosecha tan productiva.

En la clase reina el explosivo Jorge Martín ha demostrado una vez más ser un especialista cuando se trata de darlo todo a una vuelta. No hay más que ver su palmarés para darse cuenta de lo bien que se le dan los sábados frente a los domingos. En toda su carrera ha logrado un total de veintisiete poles frente a once victorias; y solo en MotoGP suma ya seis poles por una única victoria. Eso sí, la última que ha logrado en este Gran Premio de Australia ha sido estratosférica, rebajando un récord del circuito que poseía Jorge Lorenzo desde el año 2013.

Solo el madrileño ha sido capaz de batir a Marc Márquez y lo ha hecho por apenas 13 milésimas. A diferencia de Martín, todavía le falta esa explosividad y para lograr su mejor registro se ha puesto a rueda de la Ducati de Pecco Bagnaia, en teoría el hombre a batir en la Q2. El piloto de Cervera no tenía reparos en admitir que sin el rebufo del italiano no habría podido estar en primera fila. Pero para seguir su rueda ha tenido que sudar y salvar una caída casi segura en su primer intento. Este fin de semana Márquez no tiene intención de improvisar y por primera vez ha hablado directamente de que el objetivo para la carrera es el podio. «Tenemos buen ritmo, pero nos falta un punto para estar al nivel de los más rápidos. Ayer trabajamos muy bien de cara al futuro y hoy nos hemos centrado en el presente, que es la carrera de Australia», comentaba el piloto catalán nada más concluir el entrenamiento.

Por detrás de Márquez partirán los tres pilotos que se están jugando el campeonato. La igualdad entre ellos ha sido tal todo el fin de semana, que en la Q2 solo les han separado 20 milésimas. Pecco Bagnaia es el único que saldrá desde la primera fila, tercero, mientras que Aleix Espargaró y Fabio Quartararo lo harán una fila por detrás, cuarto y quinto respectivamente. El piloto español ha contado con la admirable colaboración de su compañero de equipo, Maverick Viñales, que ha sacrificado su mejor vuelta y una buena posición en parrilla (partirá duodécimo) dando rebufo a su buen amigo Aleix. Una labor de equipo que hasta la fecha solo habíamos visto entre pilotos de Ducati y que llega ahora también al box de Aprilia.

Para el líder Quartararo, la falta de potencia de su Yamaha frente a sus rivales no será un problema tan grande en esta pista, pero sí la presencia de cuatro Ducati a continuación de él en la parrilla. La salida en MotoGP es clave y el francés tendrá que luchar por mantener la posición frente a gente muy rápida que está detrás, como su compatriota Johann Zarco o el ídolo local, Jack Miller, extra motivado siempre que corre en Phillip Island. Y este año con más razón ya que le han homenajeado poniendo su nombre a una curva del circuito. Algo que hasta la fecha solo tenían las tres grandes leyendas del motociclismo australiano: Wayne Gardner, Mick Doohan y Casey Stoner.

La carrera de su vida

Pero si para alguien la carrera del domingo en Phillip Island puede ser realmente especial, ese es Izan Guevara. El piloto balear buscará proclamarse campeón del mundo de Moto3 desde la tercera fila de la parrilla. Saldrá séptimo y con su principal rival por el título, Dennis Foggia, por detrás (duodécimo). Pero el italiano no es el único que puede chafarle la fiesta ya que su compañero de equipo, Sergio García, partirá desde la segunda posición en la parrilla, solo superado por el japonés Ayumu Sasaki que ha logrado la pole. Guevara tiene un amplio margen de 49 puntos sobre Foggia y 56 sobre García, y si en Australia no es capaz de sentenciarlo a la primera, todavía contará con dos bolas más de título en Malasia y Valencia.

Y auténtico festival español el que se ha vivido en Moto2, con la pole de Fermín Aldeguer (el piloto más joven de la categoría a sus 17 años), la segunda posición de Augusto Fernández y la tercera de Alonso López. Y con siete españoles que saldrán mañana desde las tres primeras filas en la categoría intermedia. Tocará madrugar un fin de semana más, ya que las carreras se disputarán: a las 2:00 la de Moto3, a las 3:20 la de Moto2 y a las 5:00 la carrera de MotoGP, en horario peninsular.