Márquez, ante el Mundial sin renunciar al favoritismo

Jueves 3 de marzo de 2022, jornada previa al comienzo de un nuevo Mundial de motociclismo, en el año con más carreras de la historia, veintiuna. Los pilotos de MotoGP repiten un mensaje: «Estamos ante la que puede ser la temporada más igualada de una categoría ya de por sí muy pareja». Aunque esto no quiera decir que todo se vaya a jugar hasta el último asalto de noviembre en Valencia. Los entrenamientos libres serán muy apretados, los oficiales cardiacos, en un momento clave de cada fin de semana, cuando se configura la parrilla. La posición de salida puede marcar mucho de lo que pase el domingo, cuando se reparten los premios y los puntos. Y cuando se pueden marcar las diferencias, sobre todo en una competición a largo plazo como esta.

Con carreras tan seguidas una mala caída puede penalizar más de la cuenta, algo que todos quieren evitar, aunque luego sea imposible que nadie se guarde nada. «No siento más presión», confesaba desde Catar el defensor del título, Fabio Quartararo. «El año pasado fue increíble para mí, logré el Mundial, pero ahora todos tenemos cero puntos y es la manera en la que tengo que enfocarlo. Lo importante es ser el más rápido de este año, el más consistente», añadía el francés. Una consistencia que puede ser la clave para un curso en el que el galo empieza dentro de un grupo de favoritos que incluye a otros tres pilotos, a falta de que la realidad lo confirme, lo desmienta o lo matice, con la inclusión de otros nombres. Ese trío lo conforman el subcampeón de 2021, Pecco Bagnaia; el campeón de 2020, Joan Mir, y el súper campeón de la categoría, Marc Márquez. Una Yamaha, una Ducati, una Suzuki y una Honda.

«El nivel de los pilotos y de las motos es muy alto. Creo que estamos en el momento en el que todos estamos más cerca y eso hará que podamos disfrutar de un gran año», continuaba Quartararo, ganador de la segunda carrera disputada en 2021 en el circuito de Losail, después de que la primera la hubiese ganado una semana antes el que por entonces era su compañero de equipo, Maverick Viñales. Dos triunfos para Yamaha en un escenario que de partida siempre se ha considerado muy propicio para la potencia de las Ducati, pero en el que la moto japonesa ha ganado en diez ocasiones frente a las cinco de la italiana. Por detrás, con tres triunfos, Honda, que subió por última vez al primer puesto del podio catarí en 2014, en el año mágico de Marc Márquez.

«Es verdad que este no es uno de los circuitos que mejor le van a mi estilo de pilotaje. Y Honda es verdad que siempre ha sufrido mucho aquí. Pero nunca sabes. Creo que la moto de este año es mejor, aunque yo no me siento aún preparado. Pero si ganamos aquí querrá decir que estamos a un nivel que no te puedes imaginar», apuntaba con una sonrisa el piloto español, que considera este Gran Premio de Catar como una piedra del largo camino que empieza a enfilar desde hoy, cuando comienzan los primeros entrenamientos libres. Esta vez en una pista inédita en la pretemporada, en comparación con otros años en los que siempre se terminaban las pruebas invernales en el trazado asiático. Este detalle puede ser relevante porque beneficiará al que llegue con las cosas más claras -en los dos tests de Malasia e Indonesia se vieron buenos detalles de Honda, algunas dudas en Ducati, una interesante mejoría en Suzuki y un estancamiento en la campeona Yamaha- y porque perjudicará a los competidores de las tres cilindradas que se encontrarán con una pista muy sucia en un entorno en el que siempre se comienza con demasiada tierra sobre el asfalto.

Favoritos

Y es que Moto3 y Moto2 se pondrán manos a la obra antes que MotoGP. En la categoría pequeña con diez pilotos españoles que tratarán de ponérselo difícil al que teóricamente parte como el máximo favorito, el italiano Dennis Foggia, subcampeón de 2021. Serán nueve los españoles en Moto2, encabezados por la nueva sensación del Mundial, Pedro Acosta, que partirá con los focos puestos sobre él y la posibilidad de ser campeón de la clase intermedia a la primera intentona, como lo fue en la cilindrada menor. De hecho, en la porra que Dorna hace entre los favoritos de MotoGP, el campeón Quartararo, el subcampeón Bagnaia y Márquez coincidieron con sus pronósticos: se colocaron a ellos mismos como ganadores de la clase reina, a Foggia en Moto3 y a Acosta en Moto2.