Marc Márquez ya no quiere hacer «locuras»

Visita fugaz de Marc Márquez al paddock de Jerez el jueves. En realidad, la razón de su presencia no era su participación en el Gran Premio de España, algo que ya se había descartado un día antes, sino la inauguración de su 'Garage 93', un espacio de 250 metros cuadrados en el corazón de la localidad gaditana donde se podrá seguir toda la actividad en pista del fin de semana y en el que están expuestas las seis MotoGP con las que Marc se proclamó campeón en la clase reina.

Y ya que estaba en el circuito, Márquez habló. Desde el día que sufrió el accidente de Portimao, hace ahora un mes, no comparecía ante los medios. De ahí que la rueda de prensa fuera multitudinaria y no eludió ningún tema. Ni siquiera los más delicados, como las críticas que había recibido por parte de sus rivales por su agresividad en pista. «Los toques son una cosa que ha pasado, pasa y pasará. Ojalá que pasen las menos veces posibles, pero todos los grandes de la historia han tenido estas situaciones porque vamos al límite. Pero es el motociclismo y quien no lo entienda así es que no ha visto muchas carreras en su vida».

También era interesante conocer su punto de vista sobre el todo el proceso que ha llevado su sanción hasta el Tribunal de Apelación. «Recibí una penalización porque cometí un error y la acepté. Especificaba en la sanción que decía cumplirla en Argentina y no se sabe muy bien por qué se cambió después de dos días. Lógicamente el equipo decidió apelar, pero para un piloto la peor penalización es estar lesionado y también la mejor manera de aprender es a base de golpes. Pero ninguno de nosotros en la pista quiere crear situaciones de peligro y sobre todo lesionarse».

Márquez quiso dejar bien claro que todo el proceso de la apelación se ha llevado desde Honda y que él ha estado centrado en su recuperación física. Se había marcado como objetivo reaparecer en Jerez, pero terminó por descartarlo después de escuchar hasta tres equipos médicos diferentes: el del Hospital Ruber Internacional donde le operaron el dedo, el de la Clínica Mayo en Estados Unidos donde le recuperaron el brazo derecho tras cuatro intervenciones y el de Red Bull, patrocinador personal de Marc, y que tiene su propio centro de alto rendimiento para sus deportistas.

«La decisión fue muy fácil de tomar. Los tres equipos, de forma unánime, me dijeron que era una locura correr en Jerez. No solo por el riesgo a una caída, simplemente con la presión del manillar en cada frenada había mucho riesgo de que saltara la cirugía. Y si después de lo que me pasó en el brazo, también te quedan secuelas en la mano… pues la decisión era fácil». De nuevo los fantasmas de una retirada prematura se le volvieron a aparecer Márquez por culpa de una lesión y con este panorama no tocaba otra cosa que ser conservador.

El relevo de Márquez para la afición

A día de hoy Márquez es el piloto más popular del motociclismo con diferencia y, lógicamente, la principal atracción para los aficionados que asistirán al circuito de Jerez este fin de semana. Su ausencia se notará, y mucho, pero una buena parte de ese vacío lo cubrirá uno de los pilotos más queridos de los últimos años.

Dani Pedrosa está de vuelta en Jerez para hacer un 'wild card'. Han pasado cinco años desde que se retiró en la última cita de Valencia en 2018, aunque para ser sinceros nunca llegó a colgar el mono ya que se convirtió automáticamente en piloto probador de KTM y desde entonces no se ha bajado de una MotoGP. En la marca austriaca están encantados con su trabajo en la sombra, y reconoce que les ha ayudado a pelearse de tú a tú con el resto de fábricas japonesas y europeas.

En rueda de prensa, Pedrosa no quiso inflar las expectativas y aseguró que no se había puesto ningún resultado como objetivo, más allá de rodar en tiempos decentes. «El hecho de estar retirado durante tanto tiempo hace que uno baje un poco ese instinto competitivo. Ojalá pueda aprovechar toda la energía de los aficionados y que eso me ayude a ir un poco más rápido». En 2021 el de Castellar del Vallés ya hizo un 'wild card' en el Gran Premio de Austria, aunque todavía había restricciones de público por la pandemia y en nada se parecerá la atmósfera de entonces con la que vivirá el circuito de Jerez, una pista hecha a su medida, en la que ha ganado en cuatro ocasiones y llegó a sumar consecutivamente diez presencias en el podio. «El circuito más especial». Palabra de Dani Pedrosa.