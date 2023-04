Dani Pedrosa detiene el tiempo

16 de noviembre de 2018, Circuit Ricardo Tormo de Valencia. Dani Pedrosa cruzaba la línea de meta quinto y completaba su última carrera como piloto oficial. A sus 33 años se retiraba con un excelso palmarés, adornado por tres títulos mundiales en las extintas cilindradas de 125 cc y 250 cc, pero con el inmenso lunar de no haberlo logrado en la clase reina de MotoGP, donde fue subcampeón en tres ocasiones y logró un total de 31 victorias. Nadie en la historia había sumado tantos triunfos sin ser campeón.

Sin embargo, lejos de colgar el mono, Dani Pedrosa cambió los focos de la parrilla por un trabajo mucho más en la sombra de probador de KTM. El objetivo era desarrollar el joven proyecto austriaco de MotoGP y llegar algún día a competir de tú a tú con las Honda, Yamaha y Ducati. Antes de 2019, KTM solo había sumado un podio, desde entonces acumulan ocho victorias y ya se les considera un actor principal en el campeonato. Aunque en KTM han intentado por activa y por pasiva el retorno de Pedrosa como piloto permanente de la parrilla, el de Castellar del Vallés siempre ha optado por su nueva vida de probador, alejada de la presión de competir cada fin de semana e incluso se ha estrenado este año como comentarista en DAZN.

Ya había hecho una incursión como 'wild card' en Austria 2021 donde acabó décimo en carrera; pero como dijo el jueves, la de este fin de semana era otra película porque Jerez es el trazado con más duende para cualquier piloto nacional. Quizás eso explica cómo se puede llegar y besar el santo. Eso es lo que hizo Pedrosa de Jerez este viernes, liderando el primer entrenamiento del día en MotoGP. «No sé cómo explicarlo. Para mí estar aquí con todo el ambiente de Jerez y el cariño que me están demostrando los aficionados ha sido un bonus». Y a punto estuvo de acabar la jornada al frente de la clasificación, si no fuera porque en el segundo entrenamiento de la jornada las dos Aprilia de Aleix Espargaró y Maverick Viñales estuvieran tan entonadas como para quitarle el mejor tiempo del viernes.

Pedrosa finalizaba en una tercera posición que no le borraba la sonrisa de la cara cuando hablaba con los medios dos horas después: «Ha sido muy bonito para mí y para mi equipo. Al 'Test Team' apenas se les ve ni se sabe de ellos. Ni sabéis las horas de trabajo que hacen… Así que para ellos también ha sido un momentazo increíble».

Una sorpresa relativa

El primer puesto de Pedrosa en el primer entrenamiento del día dejo a casi todo el mundo boquiabierto pero no sorprendió tanto a sus propios rivales. «Me ha sorprendido menos que a todo el mundo, pero obviamente que sorprende que sea capaz de rodar tan rápido. Para mí es un 'top 3' de la historia de las motos, sin duda, y te dice mucho que un tío de 38 años que está en casa, sin el ritmo de competición, sin sobre todo, y más importante, ese hambre que tenemos nosotros por ganar ahora, después de haber ganado tanto, y aun así llegar aquí con una KTM y hacer lo que ha hecho y lo rápido que ha ido… Es increíble». El discurso de Aleix Espargaró era repetido por prácticamente toda la parrilla de MotoGP. Por todos es conocido su talento innato para ir rápido en moto, pero lo que no se esperaba era esa ambición después de tantos años sin competir.

De cara al sábado su rendimiento deja más dudas ya que el formato del fin de semana se ha cambiado este año. Le espera mucha faena con los entrenamientos cronometrados por la mañana y la carrera sprint por la tarde. Un terreno desconocido para Pedrosa. «Solo lo he visto por la televisión y me ha parecido un carrera muy divertida, pero por lo que he escuchado de los pilotos se ve que como ir a la guerra, así que veremos qué es lo que me encuentro». Nadie se esperaba un retorno de Pedrosa como el que ha tenido en Jerez, así que ¿por qué no seguir soñando?