Un neumático defectuoso provoca la debacle de Jorge Martín

Jorge Martín afrontaba la carrera de Catar con el viento a favor después de su espectacular triunfo en el sprint del sábado. Se alineaba en la segunda fila de la parrilla, junto a su rival Pecco Bagnaia, con la intención de volver a dar otro mordisco en la clasificación y, por qué no, confirmar el 'sorpasso' y llegar líder a Valencia. Todavía no sabía el infierno que le esperaba durante 22 vueltas. Cuando se apagaron los semáforos, su moto deslizó nada más acelerar y perdió muchas posiciones en la primera vuelta. Era un aviso de que ese neumático trasero no iba a funcionar.

Desde el principio, el madrileño no tenía la chispa que había demostrado en el sprint. Le costaba girar la moto y no podía rodar en los mismos ritmos de la cabeza de carrera. Pero conforme pasaron las vueltas, la situación fue a peor. No encontraba la tracción en la salida de las curvas e iba formando un tren de pilotos por detrás. A pesar de que su compañero de equipo, Johann Zarco, hizo de escudero por detrás, no pudo impedir que le pasara piloto tras piloto hasta acabar en una pobre décima posición, a catorce segundos del ganador.

Y explotó al cruzar la meta: «Ya en la salida se ha visto que he sido el único piloto que he deslizado, algo que nunca pasa con el neumático nuevo. Luego sentía que me caía a cada curva, parecía que se me había olvidado pilotar. Me sentía frustrado y hasta me reía dentro del casco porque la situación me parecía de broma. Que un campeonato se decida por un neumático que no funcione es una vergüenza».

Por delante, Bagnaia disfrutaba de una carrera plácida. Desde la primera vuelta se había situado en cabeza y tenía aire limpio para poder hacer la diferencia. Habría ganado en solitario si no llega a ser por la presencia de un 'outsider' imprevisto, Fabio Di Giannantonio, que se pegó a su rueda y le adelantó a falta de cuatro vueltas. El italiano conseguía de esta forma su primera victoria en la clase reina y se reivindicaba, ya que no tiene moto para 2024.

Bagnaia dio por bueno el segundo puesto, con el que logró un inesperado colchón de cara al título. La diferencia ya se ha disparado a los 21 puntos y esto quiere decir que el italiano podría proclamarse campeón en el sprint del sábado si consigue cuatro puntos más que un Jorge Martín que, pese a todo, venderá cara su derrota: «Hay que creer hasta el final. Valencia es una pista que me encanta. He hecho las dos últimas poles, podios en los últimos años y todo puede pasar».