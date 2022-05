Masiá presenta su candidatura al título de Moto3

Definitivamente, Moto3 ha sufrido un buen cambio de 2021 a 2022. Los pilotos parecen haber entendido cómo se debe competir y eso permite ver unas carreras peleadas, entre los más rápidos y con finales limpios y espectaculares, que es lo que se está viendo esta temporada. En Francia la prueba comenzó con una amenaza de lluvia que se convirtió en realidad y que provocó un carrusel de caídas, entre ellas la de los dos mejores españoles de la general, Sergio García, el líder, e Izan Guevara, el tercero. Fue tal el caos que Dirección de carrera decidió sacar la bandera roja y reiniciar todo a 14 vueltas, reincorporando a todos los que tuviesen la moto lista. Una nueva oportunidad.

En la segunda parte costó que el grupo se rompiese, siempre con los más fuertes delante alternándose en la delantera, siempre con Jaume Masiá en los puestos de cabeza. A falta de seis giros aún quedaban doce pilotos; a dos para el final fue cuando se rompió, tras cometer un error García y cortar el pelotón en dos. Dos vueltas con una lucha a cinco entre Masiá, Ayumu Sasaki, Dennis Foggia, el autor de la pole, Tatsuki Suzuki e Izan Guevara, que se decidió en el giro definitivo. «Es increíble, no sé cómo lo he hecho. Me estoy divirtiendo mucho. A lo mejor no soy el más rápido, pero puedo gestionar las cosas muy bien. Me siento muy fuerte», explicaba Masiá después de maravillar, como ya había hecho en Austin, con sus maniobras. Primero al pasar al por entonces primero, Foggia, en la curva 3; al final tras devolver el ataque definitivo de Sasaki, que le había pasado en la 12 y que se vio sobrepasado por el español en la 13, en la antepenúltima de Le Mans. Una brillante victoria que le coloca segundo de la general a 17 puntos de García, que sólo pudo ser séptimo. El podio lo completaron Sasaki y Guevara, que sigue en la pelea por la general tras firmar su segundo cajón consecutivo.