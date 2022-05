Heroico segundo de Canet y estreno de Ogura

Arón Canet abrió en Portugal el carrusel de caídas que marcó la prueba. El valenciano salió del trazado luso con cero puntos y una visita el lunes siguiente a un quirófano para operarse de una fractura de radio en el brazo izquierdo. A contrarreloj se plantó en Jerez para superar la revisión médica y subirse de nuevo a su moto con el objetivo de minimizar pérdidas. Y minimizar se refería más a sumar algunos puntos que a hacer lo que terminó haciendo. Porque desde el cuarto puesto de la parrilla, el valenciano se sobrepuso al dolor y fue capaz de mantenerse en la estela del autor de la pole, y dominador absoluto de las 23 vueltas de Moto2, Ai Ogura. «Creo que ha sido una de las carreras más duras de toda mi vida», confesaba Canet, segundo en Jerez, después de aguantar también la presión de Tony Arbolino, tercero al final del día.

«Después de diez vueltas he empezado a tener mucho dolor en el brazo izquierdo, pero es que después de cinco más he empezado con el síndrome compartimental en la mano derecha. Es lo que tiene conducir con una mano, que la cargas 20 veces más. Es ahí donde he empezado a perder contacto con Ai. Estaba soñando con la victoria con un brazo, pero tenemos que tener los pies en el suelo».

Ogura repitió su exhibición de la pretemporada en el mismo escenario, y firmó su primer triunfo en Moto2, mientras a Canet se le escapaban las lágrimas por un resultado que vale dos tres veces más de lo habitual, más después de que el líder Vietti sólo pudiese terminar sexto.