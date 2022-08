Ogura sofoca el amago de insurrección

Lo que parecían unas últimas vueltas tranquilas dentro del box del Idemitsu Team Honda, que veía como sus dos pilotos lideraban en solitario la carrera de Moto2, se convirtió en tensión cuando el rebelde Somkiat Chantra pasó al ataque en la última vuelta. El tailandés no se conformó con ser mero escudero de Ai Ogura, el piloto que se está jugando el título de la categoría intermedia, y lo intentó hasta en dos ocasiones.

Sin embargo, el japonés no perdió la compostura y devolvió sendos adelantamientos al momento. Esta victoria era la guinda a un fin de semana impecable. Ogura ya había sido el más rápido el sábado y partía desde la pole. Lideró prácticamente la carrera de inicio a fin y la victoria en carrera le llegaba además con un jugoso premio bajo el brazo, ya que se situaba al frente de la clasificación general de Moto2.

Ogura superó en la tabla al piloto balear Augusto Fernández, que sufrió toda la carrera. Partía tercero, pero desde las primeras vueltas se le vio que no iba fino como en las últimas tres carreras que había vencido. Tampoco explotó su punto fuerte que suele mostrar en los finales de carrera y tuvo que conformarse con una quinta posición, que daba por buena dadas las circunstancias.

No acabó tan contento Pedro Acosta, que acarició el podio con la yema de los dedos. El piloto murciano se había perdido las dos últimas carreras por lesión y este fin de semana todavía arrastraba las secuelas de esa fractura en el fémur izquierdo. Sin embargo, lo que más le limitó no fue tanto el dolor, como la falta de ritmo. «Parece ser que no estábamos tan mal. Llevo todo el fin de semana con pastillas, lo he resuelto, pero cuando quedaban 12 vueltas no me imaginaba que quedarían tanta carrera por delante. En el último adelantamiento, con más horas en moto podría haber sido distinto». El británico Jake Dixon se aprovechó de la debilidad de Acosta para arrebatarle el podio en la última curva de la carrera. Llegarán más oportunidades para el Tiburón de Mazarrón.

Ogura es líder con un solo punto de renta sobre Augusto. Ambos se quedan en solitario al frente, ya que la caída de Vietti le deja ya con una desventaja superior a una carrera (27 puntos). Tampoco fue buen domingo para Arón Canet, que salía muy retrasado en parrilla y solo pudo ser sexto. Es cuarto en la general con 46 puntos de desventaja.