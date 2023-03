Aleix Espargaró arranca en Argentina donde lo dejó en 2022

Hace justo un año Aleix Espargaró vivió su momento más dulce encima de una MotoGP. Después de pasarse más de media vida en un 'paddock', lograba por fin su deseada primera victoria mundialista, en un día que nunca olvidará en el circuito de Termas de Río Hondo. «No me hizo falta repasar la carrera del año pasado porque me la sé de memoria», comentaba el jueves en rueda de prensa oficial en el propio circuito de Termas de Río Hondo. En 2022 el piloto español fue el auténtico dominador del fin de semana, ya que fue el más rápido desde el viernes, se hizo con la pole el sábado y puso la guinda al pastel el domingo.

De momento, la manera de arrancar el gran premio de este año se parece mucho ya que Aleix volvió a dominar este viernes la primera jornada de entrenamientos, logrando el mejor tiempo en la segunda sesión, cuando más rápido se rodó. Y a pesar de todo, el catalán no quería ni hablar de su condición de favorito cuando se bajó de su Aprilia. «No lo somos porque solo es un viernes y aunque somos rápidos, muy rápidos, si no hacemos una buena crono el sábado no vale para nada –aseveró-. En Portugal también fui hice la vuelta más rápida en carrera con el récord de la pista y no me sirvió para pasar de la novena posición».

Pese a las declaraciones de Aleix, todos sus rivales le consideraban el rival a batir en Argentina y tras el primer día todavía más. Aunque este año le ha salido un duro competidor al otro lado del box. Y es que Maverick Viñales le plantó batalla en la jornada inaugural. Superó al de Granollers en el primer entrenamiento del día y al final de la jornada solo 162 milésimas separaron a los dos compañeros de Aprilia. De lo que no hay dudas es de que en el trazado sudamericano la moto de referencia es fabricación italiana, pero no es una Ducati.

Bagnaia cumple, Mir y Quartararo decepcionan

Sin Marc Márquez, convaleciente de la operación a la que se sometió el dedo pulgar de la mano derecha que se lesionó en la caída de Portimao, en este Gran Premio faltará uno de los cuatro campeones de la actual parrilla de MotoGP. De los tres presentes en Argentina, solo el actual rey de la categoría, Pecco Bagnaia, acabó cumpliendo en la jornada inaugural, con el sexto mejor tiempo y rodeado de otras cuatro Ducatis, entre ellas la del madrileño Jorge Martín, séptimo.

Con el renovado programa del fin de semana, el objetivo de los viernes pasa por acabar entre los diez primeros en la clasificación combinada de tiempos de las dos sesiones (P1 y P2), donde los pilotos se aseguran su sitio en la Q2. Y tanto Joan Mir como Fabio Quartararo tendrán que pasar por la repesca de la Q1 al concluir en las posiciones 13 y 14, respectivamente. Lo malo es que no pudieron echar la culpa a sus monturas, ya que entre los diez primeros había dos Hondas, las de Nakagami y Álex Rins, y una Yamaha, la de Franco Morbidelli.

El que volvió a quedarse al límite de entrar directo en la Q2 fue Álex Márquez, quien como hace una semana en Portugal acabó undécimo en los primeros entrenamientos de este viernes. Con ello también participará en la Q1 de un sábado que tendrá su plato fuerte en la carrera 'sprint' que cierra la jornada y que se disputará a partir de las 20:00 en horario peninsular español.