Mazda3, ganador del “Coche del Año elegido por Mujeres 2019”

El Dubai Motor Show ha sido el escenario elegido por el Women’s World Car of the Year para entregar los premios a los mejores coches del año. En esta edición han sido 41 jurados procedentes de 34 países y cinco continentes las que, tras probar y evaluar los diferentes modelos del mercado, han emitido su voto. Y en esta ocasión, el máximo ganador, el mejor Coche del Año es el Mazda3

Premio a la Mujer con más Valía (Woman of Worth)

Esta categoría, nacida el año pasado, ha tenido como finalistas a la piloto de carreras y presentadora de televisión ya fallecida Jessi Combs; a Mary Barra, CEO y presidenta de General Motors, y a Linda Jackson (CEO) de Citroën. La ganadora ha sido Linda Jackson, CEO, Citroën

Desde Francia, Linda Jackson ha expresado el orgullo que le producía el premio: “Más allá de mi persona, este reconocimiento es una recompensa al éxito en la renovación de Citroën que me he propuesto. En los últimos cinco años, un entusiasta equipo de mujeres y hombres ha hecho posible esta transformación. Quiero agradecerles a todos ellos su trabajo. ¡Este premio también es suyo! Por mi parte, tiene un significado especial porque celebramos el centenario de la marca. Ha sido también un año excepcional en términos de ventas. Citroën está entre las 10 mejores marcas de Europa y es la que ha crecido más rápido en el último ejercicio. Por eso me enorgullece recibir este premio. Les adelanto que Citroën continuará asombrándoles en 2020”.