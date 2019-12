La reinvención de un icono: nuevo LandRover Defender

Las restricciones medioambientales implantadas a partir de 2016, y más concretamente la norma Euro6d, se llevaron por delante a un icono de la automoción que no fue capaz de adaptarse a las nuevas exigencias, o que simplemente salía más rentable comenzar de cero a partir de una hoja en blanco. Desde 2013 se puso fecha de caducidad a la producción del Defender, fijada para el año 2015, por lo que en estos seis años de intervalo los diseñadores han tenido tiempo suficiente para reinterpretar una versión adaptada al siglo XXI en la que se aprovechan los cimientos que hicieron de este vehículo un emblema de la industria automotriz.

Inconfundiblemente Land Rover Desde la concepción de su primer 4x4, Land Rover ha sido la referencia en capacidad todoterreno y resistencia. Tanto los primeros modelos, denominados Series, como el Defender han respetado siempre la filosofía ‘Above and Beyond’, lo que ha elevado su estatus aicono a la hora de cautivar a los clientes que disfrutaban aprovechando al máximo las prestaciones. El nuevo todo terreno británico es un vehículo visualmente atractivo, cuya línea solamente puede asociarse a la de un Defender moderno, adecuado para un mundo que ha experimentado importantes transformaciones desde que se creó el modelo original. Con su distintiva silueta y sus proporciones óptimas, el nuevo Defender es intrínsecamente resistente, y la arquitectura modular y robusta de su interior lleva por bandera el espíritu aventurero que ha definido a Land Rover desde hace más de 70 años.

Los altos estribos, los cortos voladizos y la rueda trasera anclada en el exterior confieren al vehículo una poderosa capacidad todoterreno, mientras que sus superficies sencillas, a la par que sofisticadas, combinadas con un potente énfasis horizontal, demuestran la personalidad única y vigorosa del Defender. El nuevo Defender está disponible en diseños de carrocería 90 y 110 con unas proporciones perfectas, ambos con voladizos cortos y en seis versiones diferentes: Defender, S, SE, HSE, Defender X y First Edition, partiendo de un precio de 54.800 euros en Canarias. Además, los clientes pueden seleccionar entre la mayor variedad de accesorios ofrecida hasta la fecha por Land Rover, incluyendo cuatro paquetes de accesorios: Explorer, Adventure, Country y Urban.

Interior práctico y funcional

La arquitectura interior de construcción modular que caracteriza al nuevo Defender realza su naturaleza eminentemente funcional respaldada por su diseño práctico y sencillo. Este enfoque queda patente en el travesaño visto dotado de un revestimiento de polvo de magnesio, que encarna la fuerza general de la arquitectura de la carrocería. Este travesaño estructural, realizado en aleación de aluminio fundido, está disponible en una amplia variedad de acabados y cuenta con asas integradas que facilitan el acceso al vehículo y constituyen un apoyo seguro cuando se accede con el vehículo en exigentes situaciones todoterreno.

Los controles principales, incluida la pantalla táctil central, están integrados de forma ergonómica en la estructura interior de magnesio del salpicadero, para permitir así la instalación de un innovador asiento central en la fila delantera y aportar libertad de movimientos en la parte frontal del habitáculo. El diseño interior de Land Rover se caracteriza por su funcionalidad, y el nuevo Defender incluye numerosas opciones de almacenamiento, como varias consolas centrales superiores e inferiores. El innovador asiento delantero plegable (anteriormente conocido como asiento auxiliar) permite que viajen tres personas en la primera fila. Ideado y diseñado como un asiento ocasional, esta práctica incorporación propicia que el Defender 110 pueda adquirirse con cinco, seis o 5+2 asientos, mientras que el Defender 90 con carrocería de batalla corta de menor distancia entre ejes puede albergar hasta seis ocupantes con la longitud de un vehículo compacto de cinco puertas.

Persigue la aventura

El abanico de prestaciones innovadoras del nuevo Defender marca la diferencia. La tracción permanente a las cuatro ruedas, la caja de cambios automática de dos velocidades, el diferencial central y el bloqueo del diferencial trasero activo opcional garantizan que cuenta con todos los componentes mecánicos necesarios para conducir con seguridad por la blanda arena del desierto, la tundra congelada del Ártico o cualquier otro terreno. Configurable Terrain Response se presenta en primicia en el nuevo Defender para que los conductores experimentados en situaciones todoterreno puedan configurar a su gusto los ajustes individuales del vehículo y adaptarlos a las condiciones de cada momento, mientras que los conductores con menos práctica pueden dejar que el sistema detecte la configuración más apropiada según el terreno con la función inteligente automática. La nueva arquitectura de la carrocería ofrece una altura al suelo de 291 mm y una geometría todoterreno de talla mundial, por lo que la versión 110 puede presumir de unos ángulos de ataque, ventral y salida de 38, 28 y 40 grados (cotas todoterreno), respectivamente. La profundidad de vadeo máxima de 900 mm se combina con el nuevo programa Wade del sistema Terrain Response 2 para garantizar que los conductores puedan vadear aguas profundas con total confianza.

También enchufable

En el momento del lanzamiento, la gama de gasolina incluye un motor de cuatro cilindros P300 y un potente P400 de seis cilindros con la eficiente tecnología eléctrica mildhybrid. Como alternativa, los clientes pueden elegir entre un par de motores diésel de cuatro cilindros (el D200 y el potente D240) con un consumo de combustible de 7,6 litros a los 100 km y emisiones de CO2 de 199 g/km (NEDC correlacionado). Además, el próximo año llegará una versión con motor eléctrico híbrido enchufable (PHEV) para vivir la experiencia de una conducción silenciosa que solo puede proporcionar un vehículo eléctrico.

Colección Above and Beyond