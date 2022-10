Verstappen reescribe la historia de la Fórmula 1

Desde este domingo, Max Verstappen se ha convertido en el último multicampeón del mundo de Fórmula 1 tras conquistar su segundo entorchado. En un GP de Japón que dará mucho de qué hablar por cuestiones deportivas y extradeportivas, el neerlandés confirmó con cuatro carreras de margen lo que iba a caer como fruta madura. Nadie, salvo los más inconscientes, creían que se le iba a escapar.

La manera de ganar el segundo Mundial es casi una declaración de intenciones. Verstappen no puede llevarse un título con tranquilidad. Ya le pasó en 2021 con el primero, cuando se resolvió en un inolvidable GP de Abu Dabi un campeonato para los anales de la historia, levantándoselo al mismísimo Lewis Hamilton. Aunque este año no ha tenido que sufrir tanto, la caótica cita de Suzuka reafirmó la idea de que es un piloto que atrae el caos. Como un agujero negro que absorbe todo lo que se le acerca, cuanto más crecen sus estadísticas, más claro queda que el neerlandés se agiganta en estas situaciones.

Sus estadísticas, que ya son de por sí espectaculares, en breve se van a quedar cortas. Tras la carrera de Japón lleva dos Mundiales, 32 victorias (empatado con Alonso en estos dos aspectos, pero con 16 años menos), 18 poles, 21 vueltas rápidas, 74 podios… A sus 25 años está rompiendo todas las marcas y pocos dudan de que las va a arrasar más pronto que tarde. Le quedan, como muy poco, diez años en Fórmula 1 y salvo sorpresa no va a dejar de estar entre los grandes de la parrilla. Mucho tendría que cambiar el 'statu quo' para que su reinado se quedase corto.

El campeón que necesita la F1

Max Verstappen no es, ni mucho menos, un piloto excéntrico. Si Hamilton ha apostado por llevar su pasión por la moda hasta los límites del buen gusto mientras se erige en el adalid de la lucha social que toque, la última joya de Red Bull solo hace lo que mejor sabe: ganar.

Los aficionados lo entendieron desde el primer momento. Llegó a la F1 saltándose muchos escalones, directamente hasta el asiento de Toro Rosso porque fue el órdago que tuvo que lanzar Helmut Marko, su gran defensor, para que no se lo levantara Mercedes. La apuesta, arriesgada, le salió del todo bien, visto lo visto.

Su éxito es también el de su padre. Jos Verstappen pasó sin mucha gloria por la F1, lastrado posiblemente por la época en la que le tocó correr y compartiendo pista y box con la mayor leyenda de todos los tiempos de la competición, Michael Schumacher, cuando aún se encaminaba a ello. Pronto se dio cuenta de que no iba a poder brillar por sí mismo si tenía al lado al sol.

Por eso, se volcó en su hijo. Max Verstappen se crió entre ruedas. Estos días se recuperaba una vieja foto de un rubicundo niño subido a un Honda de F1 que, años después, iba a defender ese mismo escudo bajo los colores de Red Bull. No se puede entender la perfecta máquina en la que se está convirtiendo 'Mad Max' si no se miran las raíces que le implantó su implacable padre. Sin llegar a límites sórdidos, Jos 'The Boss' fue el que empujó, como tantos otros progenitores, a su hijo por la puerta que él nunca llegó a cruzar: el éxito.

Después de lo vivido en 2021, este 2022 ha sido su confirmación. Los fans de Hamilton, especialmente los más sectarios, ensuciaron el hito del neerlandés acusándole de trampas y confabulaciones con la FIA para evitar el octavo título de su ídolo. Verstappen necesitaba reivindicarse como lo que es, un genial diamante que no fue fácil de pulir en sus primeros años y que poco a poco se ha ido convirtiendo en la joya que es.

La Fórmula 1 lo agradece y lo fomenta. Son conscientes de que las piedras que se pusieron hace unas temporadas pueden culminar en una montaña gigante, que perdure por los anales de la historia. Porque, qué duda cabe, como los que miran hoy el Naranjo de Bulnes, el Teide o incluso el Kilimanjaro, dentro de muchos años se mirará la historia de la F1 y ahí estará, tallado en letras de oro, el nombre de Max Emilian Verstappen. Lo que aún no se sabe, pero se sospecha, es si será como el mayor campeón de todos los tiempos o solo uno que levantó del asiento a millones de fans por todo el mundo.