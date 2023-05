Fernando Alonso: «No es una victoria, pero estoy muy feliz»

Fernando Alonso volvió a ser un jugador de equipo. Lejos de cargar las tintas contra su equipo, que fallaron claramente cuando le ordenaron poner neumáticos medos cuando la estrategia buena eran los intermedios, aplaudió de manera tácita su valentía.

Nada más entrar por meta lo dejó claro en la radio. «Sé que no es una victoria, pero estoy muy feliz chicos... Carrera bien ejecutada, iremos a por ella, ¡bravo!», señaló.

Nada más bajarse del coche, sonriente y cansado, destacó que había empezado «con los duros para jugar la estrategia larga», pero se encontró con un Verstappen que «aguantó muy bien con el medio». «La lluvia ha complicado aún más las cosas», señaló. Y tanto. Según él mismo admitió, se vio sorprendido porque «no hubo coche de seguridad» lo que implica que se hizo un «gran trabajo de todos los pilotos».

«La única opción de ganar era una estrategia diferente a la de ellos (Red Bull) pero ellos iban más rápido que nosotros. Lo intentamos, pero no éramos lo suficientemente rápidos. Con la lluvia se complicó todo, y no quería lluvia porque incluso bloqueé… Al final salvamos el coche. Contento con el 2º, aunque esperaba más ritmo en la carrera y no lo tuvimos», analizaba ante Melissa Jiménez, con la que le relacionan sentimentalmente.

El objetivo es a largo plazo, insinuó. «No éramos los más rápidos, como en 2010, pero llegamos líderes y en 2012 llegamos con opciones… Sin pensar demasiado en el Mundial, pero sin olvidarlo. Un par de problemas mecánicos de ellos y recortas. Intentaremos ser constantes y no fallar», prometió.