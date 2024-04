El emperador Verstappen suma y sigue

Otra carrera, otra victoria de Max Verstappen. El neerlandés sumó la 58 en su cuenta particular, por delante de un Lando Norris que evitó el doblete de Red Bull en parte también por una dubitativa estrategia de Red Bull y la propia idiosincrasia de Sergio Pérez, 3º en esta carrera.

Con Leclerc 4º, Carlos Sainz fue 5º, en una prueba en la que corrió en tierra de nadie y en la que, por primera vez este año, no estuvo en el podio. En general, no fue un fin de semana cómodo para Ferrari, que en una carrera muy movida (hubo dos periodos de coche de seguridad) no mostraron tan buen ritmo como en otros domingos.

Fernando Alonso, 7º al final, mejoró las expectativas que él mismo había puesto sobre la mesa. Pese a salir 3º, sabía que lo iba a tener muy complicado. Con una estrategia acertada, una gran salida y unas manos dignas del campeón que es, el asturiano sacó un gran resultado al que se añadió el punto extra de la vuelta rápida que se llevó de esta prueba.

Salida: Alonso saca el autobús

Todo lo que podía lograr Fernando Alonso en esta carrera pasaba por hacer una buena salida, para lo cual tuvo la inestimable ayuda de un Sergio Pérez que marró su arrancada. El mexicano no arrancó tan bien como lo hizo el asturiano, que en las primeras curvas se puso segundo mientras Max Verstappen se escapaba irremediablemente. En esos primeros giros, fue clave ver cómo podía Pérez sacarle un segundo al siguiente perseguidor, Lando Norris.

No fue hasta la vuelta 6 cuando Checo hizo caer por su propio peso la ventaja competitiva del Red Bull y se quitó de encima a Alonso. Dos vueltas después, Norris hizo lo propio, confirmando así que el podio era un objetivo demasiado ambicioso para el asturiano. De hecho, enseguida tiraron por el lado conservador, ya que la degradación era tal que nada más cruzar la 12ª vuelta ya montó los neumáticos duros.

La situación de carrera era la que era. Ya afirmaba antes de la salida que las simulaciones le colocaban 9º o 10º, y que la sorpresa no es tanto ver cómo cae desde la salida, sino cómo era posible clasificar en el 'top 3'.

Bottas y el efecto dominó

Verstappen asentó su victoria mucho antes de la mitad de la carrera. El neerlandés fue uno de los que más tardó en la primera tanda de paradas en boxes, excepto un Alonso que pronto vio cómo recibía un comodín inesperado.

El Stake (antiguo Sauber, próximo Audi) de Bottas se gripó y se quedó tirado en una de las escapatorias de la pista. Primero sacaron bandera amarilla en esa zona, luego coche de seguridad virtual y, al final y al ver que no podía moverse el coche por sus medios, un coche de seguridad real para que la grúa llevar el monoplaza del finlandés a boxes.

En las consecuentes paradas para poner nuevas ruedas, la gran sorpresa fue ver cómo Alonso ponía neumáticos blandos. Fue el único en apostar por ellas, ya que el resto montó duros o, los menos, medios. El objetivo era intentar ganar posiciones adelantando ahora y, en la más que probable siguiente parada, asentar el 'top 10'. Pero en la relazanda después del periodo neutralizado tras el Mercedes rojo de la organización, lío.

El propio Alonso tuvo que clavar neumáticos en la primera curva porque casi embiste a Sainz por detrás, algo que no supo hacer Stroll con un Ricciardo que vio cómo el canadiense de Aston Martin le levantaba del suelo con un fortísimo golpe en su alerón trasero. A la postre, el australiano abandonó, algo que también le ocurrió al otro RB, el de Yuki Tsunoda, cuyo verdugo fue un Kevin Magnussen sobreexcitado como siempre y que le dio un golpe en la rueda trasera derecha. Tanto Stroll, como Magnussen como Sargeant (este por incumplir la norma tras el coche de seguridad) fueron castigados con 10 segundos.

Sainz, top 5; Alonso, 7º y 'trallazo'

El último tercio de la carrera quedó marcado por los arreones finales de todos. Sin contar con Verstappen, que si hubiera tenido radio en su coche la hubiera puesto para no dormirse, por detrás aún se debatió casi todo. Lando Norris consiguió evitar el doblete de Red Bull, beneficiado por la bochornosa actuación de un Pérez que, teniendo coche para todo, es incapaz de cumplir los mínimos exigibles. El de McLaren cuajó un gran 2º puesto.

Por detrás, Charles Leclerc y Carlos Sainz completaron el 'top 5', siendo esta la primera vez en el año que el madrileño no entra en el podio de las carreras que ha disputado. Sin embargo, sigue siendo un memorable inicio de campaña para un piloto que está en plena búsqueda activa de empleo para 2025.

El final de la carrera para Fernando Alonso fue de esos que da para muchos análisis. Después de jugar a la contra en la estrategia, y gracias a que no hubo más coches de seguridad, llegar a las últimas vueltas con neumáticos medios le permitió acabar 7º, pasando por el camino a 'huesos' como Ocon o Hamilton y con un susto serio que es carne de 'highlights'. El español sufrió un 'trallazo' de esos que obligan a cambiar los calzoncillos, cuando su Aston Martin se fue de culo en la curva de entrada a meta. A diferencia de lo que le pasó a Sainz en la clasificación del viernes, que acabó escupido contra el muro, Alonso lo controló y pudo acabar 7º sin mayores problemas. De nuevo, por encima de lo esperado.

Pese a la monotonía en el podio, no se puede decir que la carrera de China en su regreso al calendario haya defraudado. Habrá que ver si Miami mantiene el nivel.