Alonso: «Vuelve a ser un milagro»

El Aston Martin AMR24 es un monoplaza mucho mejor los sábados que los domingos, pese a que Fernando Alonso se empeñe en disimularlo. El 7º puesto (con vuelta rápida incluida) que logró en China confirma que el camino es el correcto, pero fue una carrera con tantos factores que no pueden ocultar que este no es el sitio natural del coche verde.

«Me he divertido mucho. He atacado al final con los neumáticos más nuevos que nos dio la oportunidad de hacer la vuelta rápida. En general, buenas sensaciones», resumía el asturiano tras la carrera. «Hemos acabado a cuatro segundos de Russell, a diez de un Ferrari... Son cosas totalmente impensables», señalaba, antes de ser contundente en su análisis de este domingo.

«Cuando tenemos una oportunidad, como en la salida, volvemos a ganar una plaza y a divertirnos. Cuando los coches bajan a su posición natural vuelve a ser un milagro que acabemos séptimos», se resignaba, sonriente. En este sentido, también destacó que no es normal acabar por delante de Hamilton y Piastri y relativamente cerca de Leclerc y Sainz. «Tenemos un coche un segundo más lento que los McLaren y los Ferrari, y conseguimos estar peleando con ellos en carrera», recordó.

Aunque le salió bien, lo ocurrido en el sprint le costó tener menos neumáticos, por lo que insistió en sus críticas a este formato, de manera implícita. «Lo mejor será no salir al sprint la próxima vez para ahorrar penalizaciones, un juego de neumáticos y tener más para el domingo», finalizó, antes de llamar a la calma para el resto del año. «Empezamos con una base menos competitiva que el año pasado y, aunque el coche es mejor, es casi un segundo y medio más rápido como vimos en Japón. Pero nuestros rivales son muy fuertes: Ferrari, McLaren, Mercedes... Y Red Bull está en otra 'liga'. Estamos séptimos, octavos o novenos y parece que estamos peor, pero el coche es mejor», aseveró.

Sainz culpa a Leclerc

Por primera vez este año, a excepción de la carrera que no disputó, Carlos Sainz no acabó en el podio. El GP de China acabó con el madrileño 5º, que podría ser algo mejor si su propio compañero, Charles Leclerc, no le hubiera estorbado. Y no solo porque acabara delante, que también, sino porque en la salida tuvo que esquivarle.

«Ha sido una carrera un poco loca», resumía el madrileño. «En la salida, lo que hemos hecho en las primeras curvas nos ha costado dos posiciones, tanto a Charles como a mí, hemos perdido posición con un Mercedes y un Haas y eso nos ha costado mucho en carrera», criticaba.

«Luego hemos intentado seguir al Mercedes, luego se ha intentado pasar. Hemos puesto la dura muy pronto y en el último 'stint' he tenido que hacer un tramo larguísimo. Siempre iba a costarme llegar hasta el final con la dura y aún así hemos conseguido aguantar quintos. Es lo máximo que podíamos hacer», sentenció el madrileño, que ya piensa en la siguiente cita, Miami. Después de China, que en sus palabras ha sido el circuito más difícil tanto para él como para Ferrari, «hay que revisar si hemos hecho todo lo que podíamos hacer con el 'set-up' y si no, pues a trabajar en el coche, porque está claro que este tipo de circuito no nos ha ido bien».