Verstappen rompe otro récord con Sainz como piloto del día

Max Verstappen sigue reescribiendo la historia de la Fórmula 1. Pese a no salir primero en el GP de Italia, el neerlandés logró su 12ª victoria de la temporada, décima consecutiva -nadie lo había logrado hasta el momento-, para aumentar aún más su ventaja en el Mundial. Con Sergio Pérez segundo, salvando los muebles de manera notable y remontando de nuevo, Carlos Sainz completó el podio con una numantina carrera en la que sudó para lograr su mejor resultado del año.

El madrileño solo claudicó con los Red Bull y dio una clase magistral de cómo correr a la defensiva, lo que le valió el reconocimiento del público para ser nombrado piloto del día. La lección no solo la dio al público, sino también a su propio equipo. Fernando Alonso finalizó con un noveno puesto que le sirve para sumar dos puntos más y salir en positivo de Monza, un circuito donde Aston Martin ya preveía que iba a sufrir mucho.

Con 20 minutos de retraso sobre el horario previsto después de que el AlphaTauri de Yuki Tsunoda se quedara tirado en la vuelta de formación, la salida se produjo de la manera más limpia posible. Carlos Sainz resistió el primer ataque de Max Verstappen, que cocinó el adelantamiento a fuego muy lento, consciente de que la velocidad punta del SF23 era la mejor arma que tenían los Ferrari. Así, tanto Sainz por delante como Charles Leclerc justo detrás de él podían poner en riesgo su eventual victoria.

Por detrás, como preveía, Alonso padeció de inicio. Saliendo décimo poco o nada podía hacer más que defenderse, algo que no pudo hacer frente a Nico Hulkenberg con el Haas. Esa pelea hizo que el asturiano cediese más tiempo del previsto frente a Lewis Hamilton, que fue, de largo, el que mejor empezó el gran premio. El alemán acabó cediendo con Alonso antes de llegar a la vuelta 10 de carrera, pero para el español de Aston Martin no fue un arranque nada sencillo: ya advertía de que Monza iba a ser para sumar lo mínimo y no restar demasiado.

Verstappen enseñó los dientes en la sexta vuelta. Le tiró el coche a Sainz en la primera chicane, pero el de Ferrari le cerró con un volantazo sobre el límite, legal absolutamente pero arriesgado, lo que fue todo un aviso hacia el bicampeón del mundo. No lo iba a tener nada fácil. La persecución del líder de Red Bull sobre el español se alargó gracias a la defensa del madrileño, consciente de que iba a tener que aprovechar las circunstancias de Monza. No fue hasta la vuelta 15 cuando, justo después de un bloqueo en la primera frenada del circuito, Sainz cedió la primera plaza con un Verstappen que empezó a volar.

Empezaba una nueva fase de la carrera, en la que el desgaste de neumáticos en la lucha con Verstappen destrozó a Sainz. Cuando el madrileño entró en boxes, cedía casi cuatro segundos con el neerlandés, mientras por detrás Leclerc metía presión por radio para que le dejasen pasar.

Alonso lucha con Hamilton

El guion de la película era más previsible que el de un 'slasher' de los 80. Verstappen empezó a volar para ir hacia su décima victoria consecutiva en una misma temporada, algo que nadie había logrado nunca en la historia de la competición. La diferencia de neumáticos propició que el líder de la carrera se encontrase en pista con Hamilton, que llevaba unos duros mucho más gastados. El heptacampeón cedió con su viejo rival y con los Ferrari antes de hacer su parada, después de lo cual se encontró con Alonso en la pista.

La clave de la pelea por el tercer puesto del Mundial estaba, en parte, aquí. Alonso advertía antes de la carrera que su objetivo era cubrir a Hamilton, y aunque inicialmente cedió el noveno puesto con él (diferencia de neumáticos), su lucha era hacia el final del gran premio. Sin embargo, no preveía que iba a ser con un piloto de McLaren como juez de la contienda. Y es que a Hamilton le cayeron cinco segundos de penalización cuando causó un accidente con Oscar Piastri cuando luchaban por el octavo puesto.

El de Mercedes dejó sin espacio al de McLaren, que acabó con el alerón roto y obligado a parar en boxes. El castigo impuesto a Hamilton le obligó a apretar los dientes, consciente de que iba a ceder varias posiciones, pero también a los de detrás, incluido Alonso, que dejó de contemporizar para intentar que esos cinco segundos fueran neutralizados. La lucha entre Albon y Norris perjudicó al español, que pese a su arreón final no pudo ganar posición. Al final, un buen noveno que sabe a oro.

Mientras, Sainz llegó a la recta final de carrera pidiendo oxígeno. Leclerc vio cómo por los retrovisores llegaba un Sergio Pérez con notable más velocidad punta, en plena lucha por el tercer puesto. La pelea entre el de Ferrari y el de Red Bull propició que Sainz tuviera un poco de margen por primera vez en la carrera, si bien el que empezó a perseguirle fue Checo, que necesitaba reivindicarse frente a un Leclerc que todo lo que lograse era bienvenido. El mexicano atrapó a Sainz a falta de menos de diez vueltas para el final, cuando el de Red Bull le ganó la segunda plaza.

Sainz se vio entonces peleando por resistir el tercer puesto con Leclerc, mientras en Ferrari se olvidaban esta vez de las órdenes de equipo. Pese a que a efectos prácticos a Ferrari le daba igual, tuvieron que advertir a Leclerc que no tomase riesgos, mientras Sainz se veía obligado a defenderse con uñas y dientes contra su propio compañero. Al final, el madrileño aguantó el podio, mal que le pese al monegasco... y a algunos de su propio equipo.