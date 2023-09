Sainz: «Bajo presión he ganado la carrera, que es lo que tocaba»

La sonrisa con la que Carlos Sainz habló con David Coulthard después de lograr su segunda victoria en Fórmula 1 fue lo suficientemente elocuente. El piloto español de Ferrri, que tuvo un inicio de 2023 muy complicado, no podía estar más contento por cómo han cambiado las cosas.

«Es un sentimiento increíble y un fin de semana increíble. Gracias a todos en Ferrari porque han hecho un enorme esfuerzo para darle la vuelta al tumultuoso inicio de temporada. Hemos hecho todo lo que teníamos que hacer en la carrera y nos vamos con una victoria de la que todo Ferrari y toda Italia estará orgullosa», destacaba.

Más calmado después, se mostraba sorprendentemente tranquilo incluso a la hora de analizar esas últimas vueltas en las que los Mercedes le pusieron el triunfo difícil. «Con tensión, pero un poquito más relajado, porque sabía que tenía las cosas bastante bajo control hasta el momento del último (coche de seguridad) virtual, cuando los Mercedes pararon a poner neumáticos medios y todo lo que estaba bajo control… Hubo que cambiar los planes y la estrategia. Quería decir que íbamos a llegar a final de carrera de milagro y bajo presión. Tuvimos que jugar con Lando (Norris) con el DRS, con las ruedas… y ganar la carrera, que es lo que tocaba», resumía el madrileño, sin que se le quitase la sonrisa.

Fue su segundo fin de semana con premio, después del tercer puesto en el GP de Italia. «Es un momento importante para mí a nivel personal. He tenido dos oportunidades de podio, en Monza, y de conseguir una victoria aquí, y las hemos aprovechado las dos. Quiere decir que bajo presión y cuando llegan esas oportunidades, estamos ejecutando las cosas bien. No solo yo, sino también el equipo. Eso es un progreso con respecto al año pasado y al principio de este, y eso también me enorgullece. Ver que estamos progresando en ese sentido y que bajo presión y con la oportunidad de ganar lo hemos logrado», insistía Sainz, exultante y dando valor también al control del equipo.

Alonso y su «carrera para olvidar»

En el caso de Fernando Alonso, su notable enfado después de acabar último en Singapur deja clara su decepción con Aston Martin este fin de semana. Alonso es de esos deportistas a los que le cuesta poner cara de póker cuando las cosas no salen bien. En Singapur fue el caso. Su indignación tras acabar último en una carrera en la que aspiraba a todo le hizo salir a hablar con los medios con ganas de irse corriendo, hasta el punto de que resolvió su compromiso con los medios hispanohablantes con una frase.

«Carrera para olvidar. No teníamos ritmo hoy. Una carrera complicada desde el principio, y a ver en Japón», zanjó al respecto. No hubo palabras más claras que sus prisas, y tampoco dijo nada sobre esas quejas por radio acerca del coche, cuando señaló que era «inconducible». Tampoco hizo sangre acerca del fallo en boxes de su equipo, o los suyos propios que le costaron una sanción y luego una última posición final que, a la vista estaba, no le gustó nada.