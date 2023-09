Carlos Sainz, a la carrera para recuperar su reloj

Carlos Sainz demostró este domingo que es rápido dentro y fuera de los circuitos. Por la mañana deleitó a los aficionados con sus capacidades a los mandos de su Ferrari logrando su primer podio de la temporada, con el tercer puesto en el GP de Italia disputado en el circuito de Monza. Una clasificación muy trabajada porque tuvo que defenderse primero de Max Verstappen, que terminó ganando la carrera, luego de Sergio Pérez y por último, de su propio compañero Charles Leclerc. Pero finalmente su gran defensa le permitió subir al podio en la casa de Ferrari para deleite del español y de los tifossi de la scuderia italiana.

El español quiso celebrar el primer podio del año con varios miembros de su equipo y familiares y decidió salir a cenar en Milán. Cuando abandonó a última hora de la tarde el Hotel Armani, situado en la Vía Manzoni de la ciudad italiana para acudir al restaurante, tres individuos se le acercaron al coche en el que iba el español junto a su mánager y le robaron el reloj que llevaba puesto en su muñeca izquierda. El piloto, que en un principio pensaba que eran tres fans que querían pedirle un autógrafo o una foto, no se lo pensó dos veces y abandonó el vehículo para comenzar a perseguirles por las calles cercanas.

Tras varios metros de carrera, y gracias a la ayuda de dos ciudadanos que pasaban por allí, además de otros miembros de su equipo, Sainz logró detener a uno de ellos que llevaba el reloj en via Pietro Verri. El segundo fue detenido en via della Spiga por el mánager del piloto de Ferrari, y el tercero fue detenido no muy lejos de allí -en la zona del Monte Napoleone- por otro miembro del personal con la colaboración de los transeúntes, según explicó la Policía en un comunicado. Los tres ladrones, de edades comprendidas entre los 18 y los 20 años, fueron detenidos por los carabinieri y trasladados a comisaría, donde el piloto español puso la pertinente denuncia. El reloj recuperado por Carlos Sainz es un Richard Mille, modelo Alexander Zverev, valorado en más de 300.000 euros.

No es la primera vez que un piloto de Ferrari sufre el robo de un reloj. Hace aproximadamente un año y medio su compañero de equipo Charles Leclerc. fue despojado de su reloj, un Richard Mille valorado en unos 2 millones de euros. Como le ocurrió al español, los ladrones se hicieron pasar por falsos aficionados que querían hacerse un selfie. Desgraciadamente, en aquella ocasión, el piloto monegasco no pudo recuperar el reloj. Sí que pudieron detener a los responsables del robo, tres italianos y una mujer, casi un año después de cometer el robo. Además de los dos autores materiales, que utilizaron un patinete eléctrico para escapar, también fueron detenidos un hombre y una mujer que presuntamente participaron en el robo siguiendo al piloto mientras viajaba a bordo de un todoterreno alquilado en una empresa de alquiler de coches.

Otro piloto de Fórmula Uno que tuvo que salir a la carrera, en este caso en patinete eléctrico, para recuperar una mochila que le habían robado fue Sebastian Vettel. Al alemán le sustrajeron el año pasado una mochila del interior de su coche mientras paseaba con su familia en Barcelona y no dudó en perseguir a los ladrones en patinete eléctrico gracias a la localización en tiempo real de sus AirPods, cuya tecnología GPS permiten hacer el seguimiento de su ubicación en tiempo real. El piloto, que denunció a la policía el robo, logró recuperar los auriculares, ya que los ladrones se debieron percatar de que llevababn señal GPS y los abandonaron en el interior de un jarrón de flores de un establecimiento del distrito de Ciutat Vella de la Ciudad Condal.