Alonso: «Séptimos es mejor de lo que íbamos»

Fernando Alonso estaba resignado, que no satisfecho, por el séptimo puesto con el que acabó en el Gran Premio de Gran Bretaña. Acostumbrado de nuevo a los podios, le sabe a muy poco este resultado, que sin embargo es bueno, visto en contexto.

«Séptimos es un poco mejor de lo que íbamos. Al final resultado mejor que el ritmo. Fuimos lentos todo el finde, en todas las sesiones, y no fue diferente en carrera», admitió. «Intentamos mantenernos en la pista con las medias mucho tiempo. Nos benefició la salida del coche de seguridad, aprovechamos para poner las blandas y a partir de ahí a intentar mantener la posición», dijo sobre la estrategia. Por último, afirmó que hubiera firmado este resultado el viernes. «Mira a otros equipos como Ferrari, que volaban en todo el fin de semana aquí y han acabado noveno y décimo. Eso es lo que tenemos que evitar nosotros», deseó al final.

Sainz: «Ha pasado un poco de todo»

«Ha pasado un poco de todo, ¿no? Al principio de carrera yo creo que no ha ido mal, obviamente hemos visto rápidamente que los Mercedes y los McLaren iban más rápido que nosotros», señaló Carlos Sainz, que partía quinto y acabó décimo. Aunque la estrategia fue bastante cuestionable, el madrileño lo justifica todo a la salida del coche de seguridad por la avería del Haas.

«He podido extender bien el 'stint' de la media para poder ir rápido con la 'hard'. Venía muy rápido con la rueda dura y ha salido un 'safety car' que prácticamente ha condicionado mi carrera porque he tenido que hacer la resalida con la rueda dura contra todos los coches con ruedas medias y blandas. Y bueno, me he defendido como he podido, pero al final no ha podido ser», se resignó.

En cuanto a lo que hay que mejorar, Sainz tiene claro que es el «ritmo de carrera», especialmente con viento. «Hoy había dos o tres curvas que con el viento sufríamos: la 4, la 7... Pero bueno, sabemos que es nuestro punto débil y que hay que mejorarlo», zanjó al respecto.