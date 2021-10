Alonso: «Es como ir a unas Olimpiadas sin entrenar»

Aunque las sensaciones generales no son ni mucho menos sinónimo de competitividad, Fernando Alonso sacó el lado positivo de la carrera del GP de Emilia Romaña. «Hay que recordar que es la primera carrera que acabo, así que experiencias que van quedando en el bolsillo. Cada vuelta que doy me encuentro un poco más cómodo con todo y voy aprendiendo cosas al ritmo que voy corriendo y es importante acabar, sobre todo con estas condiciones difíciles», admitió en declaraciones a DAZN.

La falta de ensayos molesta al asturiano, algo que ya le pasaba en su anterior época. «La gente tiene que entender que, cuando vas a jugar un partido de tenis a Roland Garros o a Wimbledon haces entrenamientos en esa superficie y vas adaptándote a las cosas. En la Fórmula 1 hemos tenido tres días en Baréin, un día y medio para cada piloto, y te meten al Campeonato del Mundo. Es como ir a unas Olimpiadas (Juegos Olímpicos) sin ningún tipo de entrenamiento», explicó.

Luego, en una rueda de prensa virtual, Alonso fue más claro: «No he estado a la altura». Horas después le darían el punto por la sanción a Raikkonen.

Sainz: «No vamos por el mal camino»

Por su parte, Carlos Sainz estaba exultante tras el quinto puesto logrado en Imola. Después de la mala clasificación que tuvo el sábado, que le impidió salir más adelante del undécimo, completó una prueba de menos a más, pese a tener algún error en forma de salida de pista.

«Tocaba atacar después de un día regular el sábado», resumió. Después de destacar cómo fue la salida, en la que tuvo que esquivar coches con muy poca visibilidad, tuvo esos errores que le costaron algo de tiempo, pero no confianza. «He podido recuperar los fallos rápido, así que contento de remontar hasta el quinto saliendo undécimo, sobre todo contento de ver que tenía buen ritmo en mojado y luego en seco también», admitió.

Aunque acabó satisfecho, no caerá en la autocomplacencia. « Hay que seguir trabajando como equipo, porque vamos en la dirección correcta. Mientras tanto, segunda carrera, primera vez en agua, y remontar así no está mal. Sigue habiendo muchas cosas que mejorar, muchas cosas por aprender, pero no vamos por el mal camino», se congratuló.