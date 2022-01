El Dakar cierra su primera semana entre sobresaltos

El Dakar se toma un respiro este sábado después de una sexta etapa que tuvo acción dentro y fuera de las pistas que rodean Riyadh. En lo deportivo, las victorias fueron en coches para Orlando Terranova, cuyo copiloto es español (Dani Oliveras), y en motos para Daniel Sanders, pero en ambos casos hubo mucha 'chicha'

En el caso de las dos ruedas porque la etapa duró mucho menos de lo que se esperaba. Al disputarse sobre el mismo recorrido que el día anterior usaron los coches y los camiones, las pistas quedaron con profundas huellas embarradas lo que provocaba serias dificultades a los motoristas para ir con seguridad. La organización no se lo pensó y decidió mutilar la jornada cuando ya se había puesto en marcha: se pararía en el kilómetro 101. Esta noticia fue acogida con esperanza por todos, ya cansados después de una semana de acción, y especialmente por Joan Barreda.

Y es que 'Bang-Bang' empezó el día sin saber si iba a poder acabarlo en competición. El jueves sufrió una caída en la que se rompió la clavícula y cuando arrancó la jornada apenas podía moverse. A base de calmantes y resistiendo el dolor como pudo, completó esos 101 kilómetros de especial hasta dejarse solo 5:27 con el vencedor del día, un Daniel Sanders que superó al aún líder de la general Sam Sunderland por apenas dos y medio. Barreda no sólo se ahorró los 300 kilómetros, sino que ganó medio día para descansar y reponerse en condiciones.

La categoría de coches acabó con la sequía de siete años de uno de los pilotos más carismáticos de este raid. Orlando 'Orly' Terranova volvió a lo más alto con una victoria de prestigio, en la que tanto él como su copiloto, el español Dani Oliveras, se reivindicaron. El argentino (al público español le sonará porque fue uno de los más críticos con Fernando Alonso en la edición de 2020) llevó el Hunter del BRX, el equipo de Loeb y Roma, a lo más alto después de imponerse a un Nasser Al-Attiyah que cada vez siente más cerca su cuarto triunfo en el Dakar. El día empezó de manera perfecta para el catarí: Loeb, su único rival por el Touareg, se perdió al principio de la etapa al abrir pista junto a Henk Lategan y se dejó demasiado tiempo. Tanto, que en la general ha sido adelantado por Yazeed Al-Rajhi (solo por 6 segundos), que fue tercero tras Terranova y Matthias Ekstrom, que firma su mejor resultado en este Dakar.

Aunque el alemán salvó los muebles para Audi, nuevamente el equipo de los cuatro aros quedó retratado por sus problemas de fiabilidad. De nuevo, la suspensión. Carlos Sainz tuvo que detener su coche cuando apenas había dado 55 kilómetros de especial para esperar a que Stéphane Peterhansel le ayudara como el día anterior. Cuando parecía que había solventado los problemas, tuvo que parar para cambiar una rueda pinchada. Al final, otros 41 minutos perdidos en meta.

El Gobierno francés pidió la suspensión

Lo que le faltaba a este Dakar para tener más interés fuera de las pistas que dentro era el conato de suspensión que asaltó este viernes a la caravana. El ministro francés de Asuntos Exteriores, Jean-Yves Le Drian, se refirió al asunto de la explosión que hirió al piloto Philippe Boutron como un «ataque terrorista», por lo que confirmó que habían estado en contacto con la organización del Dakar para solicitar su suspensión. Dado que la ASO es una empresa gala, dependen de la legislación de allí.

Tras mucho hablarlo, los responsables de la carrera decidieron seguir adelante aunque con más seguridad de la inicialmente prevista. Para evitar cualquier duda, David Castera, director de la prueba, confirmó este mismo viernes desde Riyadh que no se plantean la cancelación de la prueba… de momento. «A día de hoy, no. Nos hacemos muchas preguntas, pero hasta que no obtengamos respuestas, no vamos a sacar conclusiones. De momento vamos a terminar este rally y luego ya veremos», señaló a France TV.

La Fiscalía francesa ha emprendido una investigación paralela y va a enviar emisarios a Arabia para intentar desgranar el extraño suceso que involucró a Boutron, que además es presidente de un club de la tercera división del fútbol francés.