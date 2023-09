Cruz y Mujica se llevan el Rally Ciudad de Telde

Juan Carlos de Felipe Telde Comenta Necesitas ser registrado para acceder a esta funcionalidad. Inicia sesión Compartir Copiar enlace

Enrique Cruz y Yeray Mujica, con el Ford Fiesta Rally2 del equipo DISA Copi Sport y Archiauto han pasado la primera final del CCRA 2023 con una victoria en el 47º Rally Ciudad de Telde.

No fue nada fácil la victoria de Cruz y Mujica en la 47º edición del Rally Ciudad de Telde, el equipo se la jugaba ya que no podía fallar si quería tener opciones al Campeonato de Canarias de Rallys de Asfalto y no fallaron, aunque hasta los problemas de motor del Citroën C3 Rally2 del palmero Miguel Suárez, el rally estaba en un pañuelo sin un ganador asegurado. Ahora el Regional se pone muy interesante.

El que mejor partido sacaba de esta prueba era el equipo checo compuesto por Jan Cerny y Petr Hernohorsky, oficiales de Hyundai Canarias y que gracias a estar en la meta de todas las pruebas y de manera brillante, ahora son los nuevos líderes del CCRA 2023, un trabajo excelente con el Hyundai i20N Rally2. El último escalón del podio era para Armide Martín y Judith Cabello con el Skoda Fabia R5, en una prueba que comenzaba con problemas de elección de neumáticos y luego se le atragantaba el tramo de Cueva Grande – Los Marteles, donde perdía muchas de sus opciones para conseguir un mejor resultado. Los actuales líderes del Provincial de Las Palmas, Julio Martínez y Pedro Viera, no pudieron con los pilotos de cabeza e inteligentemente se conformaba con la cuarta posiciona a los mandos de su Porsche 911 GT3 para mantener su posición en el Campeonato. En tierra de nadie y sin muchos problemas en todo el rally, Manuel Mesa y Víctor Pérez firmaban una excelente quinta posición de la general con el Suzuki Swift Rally2 Kit, aprovechando esta carrera para ir probando cosas en su coche. Con pocas carreras con el Mitsubishi Evo VIII grupo T, Javier Ramírez y Minerva Llarena han recogido los furtos de su buen hacer con la sexta posición en el Rally Ciudad de Telde, un resultado digno de mención debido a los oponentes que tenía en la prueba. Durante todo el Rally los Antonio Afonso, hijo y padre, se mantuvieron juntos en todo momento, siendo para el hijo la séptima posición y para el padre la octava, a los mandos de sus cuidados Mitsubishi Evo IX N+ una clasificación que les sabe mucho en el Rally de su casa. Cerrando la lista de los diez primeros clasificados en el Rally Ciudad de Telde, la novena posición era para el equipo local compuesto por Juanillo Betancort y Juan Díaz con el Toyota Corolla Twin Cam que les dio muchos problemas cuando subían a la cumbre de Gran Canaria. Asimismo, Aridane Almeida y Taydia Santana llevaban a su SEAT Ibiza 2.0 a la décima plaza de la general, de un rally muy duro que dejó muy buen sabor de boca a todos los participantes. En Regularidad Sport, victoria de Carlos Javier Jorge y Sergio Marrero con el Porsche 911 RS 3.0 en la categoría superior victoria de Jonay y Onésimo Rodríguez con un Renault 12TS.

Temas

Automovilismo

Rally