Sainz se deja medio Dakar en la primera etapa

Cuando David Castera, director del Dakar, planificó la edición de 2022 tenía muy claro que las primeras etapas iban a ser de criba. Después del prólogo de Año Nuevo, la primera etapa seria se convirtió en una trampa en la que no cayeron los que suelen estar de 'relleno' en el pelotón, sino muchos favoritos. Exactamente, la escabechina se produjo en el kilómetro 270, donde había un punto de control que no se veía bien y que muestra, nuevamente, las carencias del raid más duro del mundo: es incomprensible que año a año siga habiendo este tipo de problemas por no poder ensayar durante todo un año en esta zona.

Los vencedores del prólogo repitieron en la primera jornada seria de competición. Los 333 kilómetros de especial fueron un reto absoluto para la navegación, especialmente en la segunda parte, donde las dunas y la llamada hierba de camello pusieron en muchos apuros a los favoritos. Los que se la jugaron por instinto, caso de Daniel Sanders en motos y de Nasser Al-Attiyah en coches, obtuvieron su premio. Si bien en dos ruedas no es definitiva la ventaja obtenida por el alumno aventajado de Toby Price, ya que solo le sacó dos minutos a Pablo Quintanilla, lo que hizo el catarí sí puede haber sido determinante.

En la categoría de motos, 'Chucky' Sanders le ha dado a GasGas (filial de KTM y no tanto como la vieja marca española) una victoria de prestigio, especialmente porque dejó por el camino a muchos rivales. Entre otros, a un Joan Barreda que se dejó más de media hora en ese punto crítico en el que acabó dando vueltas hasta picar la zona de control en su GPS. Además del valenciano, otros 'morlacos' como Ricky Brabec, Toby Price o el vigente campeón, Kevin Benavides, vieron cómo sus opciones de victoria en este Dakar se les complican mucho.

Barreda expresó en meta sus sensaciones de una manera muy clara, pero podían haber sido otros los que dijeran lo mismo. «Pasé varias veces por el mismo punto y llegué incluso a temer por la gasolina para llegar al final. Con la referencia de otros pilotos que llegaban, pude encontrarlo», expresó.

Para los coches fue clave contar con un buen navegante. Mientras otros, como Lucas Cruz (el copiloto de Carlos Sainz) quedaron nuevamente señalados en la foto del día, Mathieu Baumel, el acompañante de Al-Attiyah, le dio a su piloto buena parte de sus opciones en este Dakar. «Ha habido un momento en el que hemos visto una pista que iba un poco hacia la derecha, pero él me ha dicho 'no, tú a la izquierda', y en el punto de control siguiente se ha visto que llevaba razón», explicaba el corredor de Toyota en la meta, a la que entró con una ventaja de más de doce minutos sobre Sebastien Loeb.

Inicio de pesadilla para Audi

La apuesta de Audi para este Dakar no podía ser más ambiciosa. Pero como bien dice el dicho moderno: «Piensa en grande, y verás qué golpe te pegas». Difícilmente les podría haber salido peor el día al llamado 'Dream Team' de la marca de los cuatro aros.

El primero en decir adiós a sus opciones de victoria fue el mismísimo Stéphane Peterhansel. 'Monsieur Dakar' reventó la suspensión trasera de su Audi Q RS e-Tron, hasta el punto de que la rueda trasera izquierda quedó literalemente arrancada. La avería fue de tal calado que, cuando por fin pudo obtener ayuda de las asistencias, ya había perdido más de cinco horas y media. Todo apunta a que seguirá en carrera pero ya como un mero escudero de su equipo, si es que queda alguno intacto.

Porque Carlos Sainz no tuvo un día mucho mejor. En el kilómetro 270 se puso a dar vueltas sobre sí mismo porque no era capaz de encontrar el rumbo óptimo de navegación. Se dejó más de dos horas al final, y lo explicaba por un fallo en el libro de ruta. «En un camino el 'roadbook' ponía que el rumbo medio tenía que ser de 10 grados, pero de pronto variaba y llegaba a ser de hasta 300, por lo que pensábamos que íbamos equivocados y dábamos la vuelta. Ese ha sido el motivo de la gran pérdida que hemos tenido. Después de todo esto nos hemos saltado un 'waypoint' penalizando 15 minutos más», explicó. La crítica hacia la organización («si esto es lo que quiere el Dakar, es una pena») no aparta de la fotografía a su copiloto, un Lucas Cruz que, a diferencia de Baumel, no pudo reaccionar.

La primera gran criba de este Dakar se ha producido antes de tiempo, y puede ser determinante después de que se confirmara que este año no habrá maratón. Prevista para este lunes, la fortísima tormenta que cayó en Al Artawiyah no hacía posible obligar a los competidores a correr sin asistencias, así que se convertirá en una etapa normal. Mala noticia para los que querían recuperar tiempo, que se quedan sin esa opción estratégica.