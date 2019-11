Audi Q3 Sportback: deportivo, elegante y ágil

Dinamismo es el cromosoma más abundante en el ADN de la firma de los cuatro aros, por lo que cada vez que anuncian una versión Sportback la expectación crece exponencialmente. Con el Q8 dieron la primera muestra de lo que son capaces de plasmar sobre un crossover de inspiración coupé, pero la última recreación del Q3 ha superado las mejores expectativas, ya que no se han limitado a remodelar la zaga, sino que han sometido a un tratamiento dinamizador a todo el conjunto del vehículo.

Plazas diáfanas

No es el caso del Q3 Sportback, pues Audi ha optado por adelantar levemente la segunda fila de asientos, salvando con ello la parte más baja del techo. Con este ardid se corre el peligro de mermar el espacio para las rodillas, pero los 2.680 mm de distancia entre ejes del Q3 son una cota más que suficiente para seguir contando con suficiente franquía para las piernas.

Entorno digital

Desde el equipamiento básico se incluye una instrumentación digital con pantalla de 10,25” que el conductor puede manejar con los controles del volante multifunción. En el sistema más avanzado, el MMI Navegación plus, la pantalla del Audi virtual cockpit ofrece muchas funciones adicionales. También incluye una superficie táctil de 10,1” en el centro del salpicadero, que emite una respuesta acústica cuando se selecciona una función.

Motor 2.0 TFSI-230 CV

Hemos probado el Q3 Sportback en cuatro de las cinco posibilidades (no en offroad) y el consumo medio de combustible está algo por encima del homologado por el fabricante, que es de 9 litros/100 km. Nuestro registro ha sido de 10,2 litros, lo cual no está nada mal para las prestaciones que ofrece a cambio.

Comportamiento dinámico excepcional

Como regla general, las unidades que las marcas matriculan para el departamento de prensa son ‘full equip’, y el SUV compacto coupé de Audi Canarias no iba a ser una excepción: Sline.

Este acabado incorpora dos elementos cruciales en la dinámica de conducción del Q3 Sportback, como son los neumáticos 255/40 R20 (Hankook Ventus S1 evo2 SUV) y la suspensión deportiva (no adaptativa). El calzado, en primer lugar, está claramente enfocado a su uso sobre asfalto, pues el exiguo perfil 40 desaconseja su utilización fuera carretera, motivo por el cual no nos hemos aventurado a sufrir un inoportuno pinchazo, con el agravante de no contar con rueda de repuesto.

Por otro lado, la suspensión deportiva de serie muestra un equilibrio perfecto entre comodidad y estabilidad, gestionando los 1.680 kg del Q3 con gran aplomo y baja rumorosidad de rodadura, a pesar del bajo perfil de los neumáticos, combinando con uno de los elementos que más nos ha gustado de esta unidad: la dirección.

Las vueltas de volante de tope a tope superan ligeramente los dos giros, lo cual es una inequívoca carta de presentación deportiva. Si a eso añadimos el programa de conducción dinámico, tenemos ante nuestras manos un automóvil extremadamente preciso y con espíritu trasgresor.

Su altura más baja respecto al Q3 estándar le confiere un centro de gravedad inferior, acercándonos a sensaciones de turismo más que de SUV, con la ventaja de ir sentados más altos, lo cual es un plus en sensación de control y seguridad.

Agradecimiento: SPEGC (Sociedad Promoción Económica de Gran Canaria)