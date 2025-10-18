El Molina Sport golea al Tres Cantos y mantiene su persecución del liderato (2-8)

Los grancanarios se mantienen a dos puntos del Rubí Cent Patins, aunque con un partido disputado menos que los catalanes. Jan Andrysek, con 4 goles, el máximo goleador del partido

Victoria importante para el Molina Sport la lograda en el Polideportivo Laura Oter ante el Tres Cantos PC, en el que terminó imponiéndose la pegada de los grancanarios, con Jan Andrysek como máximo goleador del duelo, con 4 dianas ante los madrileños.

La agresividad en defensa de los jugadores locales, sumada a la dificultad de jugar en una pista de grandes dimensiones complicó el partido para los grancanarios, que consiguieron abrir la lata visitante a los siete minutos del inicio de partido al aprovechar Andrysek un pase medido de Kevin Mooney (0-1).

A pesar del tanto encajado, el Tres Cantos se mantenía con las lineas juntas, más preocupados por no encajar un segundo tanto que por aumentar su renta, sin embargo, cuando parecía que ambos equipos se iban a ir a los vestuarios sin una ampliación del marcador, ésta llegaba a un minuto del descanso en una nueva asistencia de Mooney, que Mario Diez convertía en el 0-2.

Tras el paso por vestuarios y casi sin tiempo para colocarse en la pista, llegaba el tercer tanto en una jugada individual de Andrysek que obligaba a los madrileños a asumir más riesgos en ataque para intentar recortar la diferencia.

El Molina aprovechaba para aumentar su renta en una combinación entre Andrysek y Óscar Sierra que el amarillo empujaba al fondo de la rec madrileña.

La ofensiva de los locales les permitía recortar distancias con un tanto de Álvaro Contreras asistido por Calderón, pero los grancanarios devolvían el golpe con un nuevo tanto, en esta ocasión de Gonzalo Jiménez, que recogía un buen pase de Álex Pérez (1-5).

Eric Mbeinjock recortaba distancias, pero la última palabra la decían los grancanarios con tres nuevos goles, dos de ellos de Andrysek y el último de Álex Pérez, que colocaban el 2-8 final en el marcador.

