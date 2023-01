La modelo Joana Sanz pide el divorcio a Dani Alves tras ser encarcelado por violación

Joana Sanz ha pedido el divorcio a Dani Alves. La modelo tinerfeña ha realizado la petición a través de sus abogados porque, según han revelado en 'El Programa de Ana Rosa', Sanz quería tenir un vis a vis la semana pasada para comunicárselo personalmente pero el futbolista no se lo concedió.

Leticia Requejo, periodista del programa matinal de Telecinco, asegura que el día que Alves presuntamente violó a una joven de 23 años en la discoteca Sutton hubo un cambio de planes, ya que en un principio «Joana iba a salir con su marido y fue el propio Dani Alves quién dijo que no era un plan para chicas y que prefería salir con sus amigos», cuenta la reportera tras hablar con fuentes cercanas a la pareja.

La mujer, hastiada por las informaciones publicadas en diversos medios, aseguró la semana pasada que las últimas palabras escritas en una de sus historias en Instagram, red social en la frisa los 900.000 seguidores, no eran en absoluto en apoyo a su marido. Los últimos comentarios de Joana Sanz, en referencia al fallecimiento de su madre, hace tan solo un par de semanas, fueron tergiversados y tomados como una defensa de Alves.

No ha sido hasta este pasado viernes cuando la modelo canaria decidió borrar las imágenes con su marido de su cuenta de Instagram. Todas a excepción de dos. Una de ellas es una colaboración pagada por una famosa firma de lencería y ropa de baño que acumula más de 21.000 me gusta y dos centenares de comentarios, algunos criticando que la modelo no haya retirado dicho contenido. El contrato impediría que la joven eliminase las fotografías y el vídeo de la campaña, colgadas el 14 de diciembre de 2021. En la suerte de reportaje ambos aparecen vestidos a conjunto, sonrientes y con una actitud cómplice sobre una cama.

La segunda imagen, que no indica que sea una colaboración, es del 17 de octubre de 2021 en los premios en defensa del medioambiente EarthShot. La modelo tinerfeña y el futbolista brasileño aparecen cogidos de la mano en la alfombra roja de la gala en dos fotografías. Imágenes que los seguidores de Joana Sanz también están pidiendo que elimine.

«Infidelidad» y recurso

La petición de separación de Sanz se produce solo cuatro días después de que el nuevo abogado de Alves, Cristóbal Martell, anunciara que su nueva estrategia es argumentar que las contradicciones de su cliente sobre lo ocurrido la noche del diciembre en la discoteca Sutton (desde no conocer de nada a la supuesta víctima a que hubo una relación consentida, pasando por un breve encuentro fortuito en el baño y sin contacto) fueron para «ocultar una infidelidad a su mujer».

Martell este lunes presentó un recurso ante el juzgado de instrucción número 15 de Barcelona, en el que ha reclamó la puesta en libertad del futbolista. El letrado barcelonés ha recurrido el auto de prisión provisional decretado por la jueza el pasado 20 de enero argumentando, en esencia, en que hay medidas alternativas a la prisión provisional y que no hay riesgo de fuga. El letrado del futbolista brasileño aseguró que tiene arraigo en la capital catalana, donde tiene domicilio y negocios. Además, señaló que siempre ha colaborado con la investigación, pues regresó a España, procedente de México, donde jugaba en el Pumas, de manera voluntaria.

La defensa del futbolista apuntó además como prueba de que no hay riesgo de fuga que se compromete a llevar pulsera telemática, para estar siempre localizable, que está dispuesto declarar ante el juez a diario, que entregará su pasaporte y pagará una fianza millonaria como prueba de la voluntad del futbolistas de cubrir cualquier responsabilidad económica que resultara determinada tras el juicio.