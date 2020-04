Mela Falcón, «con muchas ganas» de volver a competir

Voz autorizada en un vestuario con el que ha tocado el cielo nacional e internacional. La extremo derecho isleña del Rocasa Gran Canaria, Mela Falcón, quien acumula 12 temporadas consecutivas en la histórica entidad teldense, pasa el confinamiento con sus padres.

Sobre su rutina diaria durante el estado de alarma, Falcón dice que «es una situación complicada para todas nosotras, pero lo estamos llevando cada una como buenamente puede de la mejor manera».

«En mi caso particular, soy de las que se está levantando un poco más tarde de lo habitual, conviviendo en casa con mis padres, con quienes almuerzo al mediodía, veo con ellos por la tarde la telenovela y, posteriormente, me cambio y hago algo de ejercicio antes de ducharme, cenar y ponerme con las tareas propias de mis estudios, que con el tema de la cuarentena he aprovechado para estudiar y preparar los exámenes de la universidad» argumenta en declaraciones recogidas por la web del Rocasa Gran Canaria.

Falcón reconoce que no le sorprendió la medida de ampliar las medidas excepcionales durante 15 días porque cree que «todos somos conscientes de lo que está pasando, vemos las noticias todos los días y tampoco descartamos que se pueda prolongar otros 15 días más cuando finalice esta prolongación del estado de alarma».

«Espero que todo acabe pronto para poder volver todos a la normalidad que necesitamos», agrega, al tiempo que afirma que «tengo muchas ganas de poder volver a la competición».

Sobre el trabajo programado por el cuerpo técnico que dirige Carlos Herrera, para intentar mantener el tono físico y el peso corporal lo máximo posible, la jugadora de 27 años declara que «los entrenamientos que estoy desarrollando en casa son los que nos ha facilitado el preparador físico del club -Jesús Alemán-, adaptándome a los materiales de los que dispongo en casa».

«Lo estoy llevando bastante bien porque tengo los medios necesarios para cumplir con todo lo que me ha pedido hasta el momento y, a día de hoy, va todo bien», asevera.

Cuestionada por lo más que extraña en pleno confinamiento, Falcón comenta que «lo que más echo de menos es el poder salir a la calle, poder socializar con la gente y entrenar con mis compañeras».

«No estamos acostumbradas a esta situación, ya que en esta época no solemos tener descanso porque la temporada suele terminar en mayo y, por estas fechas, solemos estar en plena competición», añade.

Falcón admite que le gusta la lectura, pero más en los desplazamiento con el Rocasa que en casa, donde prefiere ver series, asegurando que «me he enganchado últimamente a La casa de papel, El dragón y Vis a vis.

Sobre la red social que más usa, Falcón dice que «cuando me levanto siempre entro en Twitter, la Federación comparte mucha información, y también se habla mucho del coronavirus».