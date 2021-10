La mejor versión de Kirian llega entre lesiones y en el momento clave

La historia de Kirian Rodríguez en Las Palmas, aunque ya muchos la daban por terminada, no ha hecho más que comenzar. Se dudaba de él, desde la grada se le recriminaba que no explotase la calidad que atesora en su botas y que no realizase partidos de nivel, pero en San Sebastián exhibió clase y galones. Encuentro de categoría del tinerfeño, que parece que llegó para quedarse en el once titular. La mejor versión llega, además, en un momento clave de la temporada, con las bajas de futbolistas capitales para el equipo, como Jonathan Viera, Sergio Ruiz o Peñaranda.

Cuando mucha gente había perdido la fe en Kirian, el tinerfeño ofreció una imagen gloriosa. Cogió el balón con determinación una y otra vez, creó fútbol y, por si fuera poco, también lo destruyó cuando se tuvo que poner el mono de trabajo. El gol de la victoria ante la Real Sociedad B no fue suyo, fue de Jesé. La asistencia tampoco fue del tinerfeño, fue de Sergi Cardona. Pero el que habilita y posibilita todo con una pared de terciopelo con Jesé en la frontal es el propio Rodríguez. Mel le ha dado la oportunidad contra el Alcorcón y ante el filial donostiarra y Kirian dejó claro que tiene calidad para asentarse y ser importante en la UD.

ASÍ ESTÁ LA ENFERMERÍA Jonathan Viera Se fracturó un dedo del pie en el duelo ante el Tenerife y contra el Lugo dijo basta. En un mes podría estar

Peñaranda También en Lugo, después de tres partidos con su selección, se rompió. Entre seis y ocho semanas

Sergio Ruiz Es el que más cerca está de jugar. De hecho, podría incluso entrar en la convocatoria de este miércoles

Nuke Mfulu Pinta bastante mal su lesión. Se retiró en San Sebastián con gestos de dolor y tocándose la rodilla

Kirian es un tipo diferente a lo que es el prototipo de futbolista hoy día. Tal vez en otra época hubiese sido un igual. No es de esos que lleva joyas, el pelo teñido o que mira por encima del hombro. Siempre sonriente, hasta cuando era descarte habitual en las convocatorias. En los viajes en avión para los partidos fuera de casa es de aquellos que prefieren tener un libro en la mano. De esos también a los que no les sienta bien que hablen de un equipo titular y la segunda unidad. Él prefiere la palabra equipo.

A sus 25 años, afrontaba una temporada ilusionante, en la que Las Palmas debía dar un paso al frente y subir en ambición. Un curso donde también se subiría el nivel de la plantilla para luchar por objetivos mayores. La llegada de Jonathan Viera, emblema amarillo, y la cantidad de jugadores que pueden moverse por la zona en la que el tinerfeño mejor baila (Moleiro, Maikel Mesa, Clemente y hasta Sergio Ruiz), restaron minutos a Kirian, que en varias ocasiones se quedó fuera de la convocatoria de un Pepe Mel que siempre creyó en él. De hecho, desde la llegada del técnico madrileño al banquillo de la Unión Deportiva, a Kirian le han llovido los elogios por parte del entrenador.

Comenzó la temporada siendo titular, ante el Valladolid, sumando 73 minutos. Contra el Girona, en la jornada dos, no disputó ni un minuto. Luego, contra el Huesca fue suplente y entró en la segunda mitad (23 minutos), en la derrota ante el Mirandés salió de inicio (jugó 69 minutos) y contra el Ibiza (34 minutos). Después, de repente, se cayó de cuatro convocatoria consecutivas.

Hasta la lesión de Viera, Kirian no había sumado ni un minuto. Es más, no gozaba de oportunidades desde la jornada cinco. Y fue siete partidos después cuando el tinerfeño se coló en el once titular, en un claro mensaje de Mel: confiaba en su resurgir. Y, de momento, no se equivocaba el técnico madrileño, pues Rodríguez acumula dos partidos muy serios, en este último, además, siendo de los mejores de la Unión Deportiva sobre el césped. Muchos tenían dudas con Kirian, pero el tren volvió a pasar y el tinerfeño se subió al vagón.