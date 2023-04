«Significaría mucho ganar la Liga en Tenerife. Estoy deseando que así pase»

Saray Manzano (Las Palmas de Gran Canaria, 1996) es el alma del Olímpico. Capitana, emblema y depositaria de todos los valores del club, admite que, a medida que se acerca el domingo, día en el que puede ganar su segunda Liga, «los sentimientos son más especiales». El panorama no puede motivar más: 2-0 a favor y, en cancha del Haris, oportunidad para poner el broche de oro a una temporada que merece este desenlace. Eso de levantar la copa en Tenerife, no lo disimula, sería «increíble».

-Imposible pedir más. El Olímpico puede salir campeón en Tenerife...

-No sería la primera vez que ganamos una Liga fuera, pues hace dos años lo hicimos en Madrid, pero sí, siendo Tenerife, la cancha del Haris... A nivel personal significaría mucho. Tenemos que jugar y tenemos que ganar. Pero podemos hacerlo y estoy deseando que así pase porque tendría muchísimo simbolismo. El presidente nos ha permitido disfrutar de un gran proyecto como este y mi dedicatoria, además de a mi familia, iría especialmente para él. Sin su trabajo y sacrificio, esto no sería posible. Y sería muy bonito que fuese este domingo.

-Van con un 2-0 a Tenerife y tendrían dos oportunidades más de perder. ¿Situación ideal o peligrosa por si induce a la relajación?

-De relajación nada. Para nosotras no hay más que un partido y es el del domingo. No pensamos más allá. No queremos plantearnos un cuarto partido ni nada de eso. Yo estoy convencida de que vamos a realizar un gran partido, con intensidad, con muchísima motivación. Es más, el ir con esta ventaja nos puede permitir gestionar con mayor inteligencia y frialdad todo lo que pueda pasar. La presión la tiene el Haris porque no se puede permitir fallar y, si hacemos un partido inteligente, eso nos puede beneficiar.

-Aguarda una caldera.

-Mejor. Me encanta que sea así. Siempre me gusta jugar en pabellones llenos. Le he dicho a las compañeras lo que nos espera y todas saben que allí nos va a gritar, nos van a apretar. No hay problema porque vamos a estar concentradas en lo nuestro.

-Pero lo mismo a usted le pitan más por ser Saray Manzano.

-Me van a pitar como si no hubiera un mañana. Estoy preparada. Eso hará que saque mi mejor versión.

-¿Considera que el 2-0 logrado en el CID restituye el respeto que les podían haber perdido tras lo que pasó en la Copa de la Reina en la que el Haris les ganó teniendo todo en contra?

-Puede ser. Al menos les dejamos claro que sí, que les podemos ganar. Yo salí muy contenta por la manera en que ganamos tanto el sábado como el domingo. Estuvimos a un grandísimo nivel y esa es la línea a seguir. Si repetimos lo que hicimos en estos dos partidos, se acaba la final este domingo seguro. Y, como lo sabemos, lo que queremos es repetir.

-Viajan algunos seguidores que allá serán minoría. Pero una motivación más..

-Sin duda. Si ganamos allí, para ellos irán nuestras miradas y agradecimiento.

-Dreyer dijo que vino al Olímpico para hacerlo campeón y está a punto de lograrlo. ¿Qué les ha aportado el entrenador brasileño?

-Marcos nos ha aportado en todos los sentidos. Para empezar, la importancia de un vestuario unido, de que todas las jugadoras seamos algo más que compañeras, una unión total en todo momento y tanto cuando las cosas fueron bien como cuando no. Esa mentalidad de equipo es muy fuerte y se traslada a los partidos, se ve que vamos a una. Es una comunión que se da, también, con el cuerpo técnico. A nivel de juego, somos más versátiles, hemos aprendido a jugar de la manera en la que requieren los partidos, adaptándonos a lo que tenemos que hacer en cualquier momento. Somos más fuertes.

-¿Qué ambiente hay en el equipo? ¿Se nota que llega el momento culminante en la manera de entrenar, de vivir esta espera hasta viajar a Tenerife?

-Estamos muy ilusionadas y es imposible que no hagamos referencia a que vamos a afrontar un partido que puede ser definitivo, que queremos que lo sea porque ganando se acaba todo.

-¿Sería una injusticia que se les fuera la Liga?

-Eso no va a pasar.

-¿Ya ha pensado cómo vivirá el momento del alirón cuando llegue?

-Algo hay pensado... Pero cuando llegue el mometo, nos dejaremos llevar. Antes hay que ganar un partido. Y a por ello vamos.