El Olímpico ya pasea la Liga Iberdrola 2024 por Gran Canaria

La sostenibilidad de un Olímpico ahora en los altares, luego la brillantísima conquista de la Liga Iberdrola 2024, pasa por un aumento presupuestario y «el cumplimiento de las promesas de todas las instituciones públicas», según las estimaciones de Manolo Campos, el arquitecto y verdadero impulsor de este proyecto deportivo. Campos asegura que la entidad se ha manejado esta temporada con un montante cercano al millón de euros y que ahora, con el salto cualitativo que se presente («queremos ser importantes en Europa»), unos 200.000 euros más, según sus propias estimaciones.

«No queremos quedarnos en lo que hemos conseguido, que ya es algo histórico. Ganar cuatro títulos en una misma temporada no está al alcance de cualquier equipo. Y nosotros lo hemos conseguido con la Copa Ibérica, Supercopa, Copa de la Reina y ahora una Liga Iberdrola de muchísimo mérito. Pero vamos a más y eso requiere la implicación de todos y que ese compromiso se traduzca en hechos, algo que no ha pasado», insiste el dirigente, quien recuerda que las promesas que recogió hace un año, con la consecución de la anterior Liga, para potenciar al Hidramar en la Champions «cayeron en saco roto».

Campos no quiere que esta polémica enturbie lo logrado por las chicas dirigidas por Fran Carballo, ya de vuelta a casa y recibidas con todos los honores. La plantilla aterrizó a primera hora de la tarde de este lunes en el aeropuerto de Gran Canaria en plena resaca feliz por lo acontecido el domingo en Menorca, donde una actuación portentosa elevó al grupo al cielo. La cubana Sulian Matienzo, MVP con 29 puntos y que se ha destapado con un rendimieto colosal en los partidos decisivos, o la capitana, Saray Manzano, fueron de las jugadoras más aclamadas tras el aterrizaje. Ambas, ya renovadas, forman parte del proyecto estratégico de futuro. «Seguirán con nosotros las integrantes más importantes de la plantilla. Y el entrenador también, aunque no ha firmado todavía. Vamos a mantener la base y añadir tres fichajes que den más calidad y solidez al grupo, algo que no es fácil por el nivel que ya hay», insiste Campos.

Una faceta que el Olímpico no quiere descuidar, y que forma parte de su esencia como club, es la de la cantera. Con cuatro jugadoras de la tierra en el primer equipo, ahora se van a añadir dos más, casos de Alexia Peña y Aura Suárez. «Tenemos muchas ilusiones puestas en las dos. Con Aura la sensación que hay es que va para figura grande, para hacer historia en nuestro equipo por sus condiciones, proyección y juventud», predice el presidente.

Y así, con esa mezcla de veteranas y jugadoras por hacer, se pretende que el nuevo Olímpico mantenga el nivel de pujanza que ha venido exhibiendo en las últimas temporadas, estableciendo una hegemonía nacional indiscutible y que es envidia del resto. Todo, fruto de un trabajo en el que nada se ha dejado al azar y manejando unos dineros muy limitados en comparación a otros clubes que plantaron competencia con mayor tesorería.

«Cuando decimos que el Olímpico es una familia nos atenemos a la verdad. Hemos pasado momentos buenos y menos buenos, pero siempre manteniendo una unión por encima de resultados y competiciones. A mí me ha emocionado muchísimo lo que venimos consiguiendo en los últimos años porque soy testigo directo de la implicación, profesionalidad y esfuerzo que ponen las jugadoras y miembros del Hidramar por llevarnos a lo más alto», expone el mandatario a propósito de ese legado humano en el que se vertebra todo lo que después se logra en la cancha.

Los detalles que marcan la diferencia

Esos elogios compartidos también son recíprocos desde el vestuario. La figura de Manolo Campos es reverenciada por las jugadoras y de manrea absolutamente justificada por el reguero de detalles y atenciones que, al margen de lo pactado en los contratos, le caracterizan a lo largo de los meses. En esta ocasión, sin ir más lejos, una de sus preocupaciones era de la poder concretar el viaje a La Habana de Matienzo, una sorpresa que quiso darle a la MVP que tiene en la capital de Cuba a su hijo pequeño. El presidente gestionó el pasaje sin que Sulian se enterara y, al llegar a Gran Canaria, la felicidad le invadió el rostro al conocer que podrá viajar a su país de manera inmediata. Por gestos de este calado son muchas las profesionales que desoyen ofertas de fuera para seguir en el Olímpico aunque sea con algún cero de menos en sus nóminas. Matienzo es una de las que podía haber elegido destino y no le iban a faltar propuestas, tanto en España como en otros países. «Sabe que, como aquí, no la van a tratar en ninguna otra parte y eso, al final, termina pesando y mucho en la toma de decisiones», argumenta Campos.

Como Matienzo, el resto. Pertenecer a un proyecto ganador que, año a año consolida su crecimiento, es un atractivo extra que ejerce de imán en el voleibol femenino. Se asocia el Olímpico a una marca de éxito y que garantiza pelear por todo (ahora se ambiciona trasladar ese pedigrí a Europa), algo que facilita sobremanera que la política de fichajes termine siempre cumpliendo con sus primeras opciones.