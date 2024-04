«Cuando jugamos en el CID no hay cansancio ni dudas. Sabemos que vamos a ganar»

Saray Manzano, emblema del Olímpico y de valores intangibles únicos, encara serena y confiada lo que viene ante el Avarca de Menorca. La final de la Liga Iberdrola, ni más ni menos. Renovada en febrero y testigo y partícipe de todos los títulos logrados por el club en una etapa reciente de laureles (dos Ligas, una Copa de la Reina, dos Supercopas de España y una Copa Ibérica), la receptora grancanaria, en la madurez plena de su carrera, 27 años y una década ya en las filas del Olímpico desde su debut, quiere más.

- ¿Cómo ve al equipo en la semana que llevan tanto tiempo esperando?

-Estamos muy contentas, conscientes de que sacamos con bastante solvencia los dos partidos ante el Cajasol que necesitábamos ganar para estar aquí. Ahora ya estamos centradas en la final y siendo muy conscientes de lo que nos jugamos, de lo que queremos, que es ganarla. El hecho de que tengamos a favor el factor cancha, disputando los dos primeros encuentros en casa, es una ventaja que no podemos desaprovechar.

-Le han ganado en todos los precedentes al Avarca. ¿Asumen el rol de favoritas?

-Se va a repetir la final de la Copa del Reina. En aquella ocasión, cualquiera de los dos equipos pudo ganar. Ahora viene una serie larga, con varios partidos. No desmerezco al rival y le tengo respeto, como a todos. Pero veo nuestra plantilla, el grupo que conformamos, y, la verdad, no creo que nadie nos mejore. Estamos plenamente capacitadas para ganar esta Liga y creo que así va a ser. Yo confío en mi equipo en todo momento. Y más ahora.

-La Liga sería el lazo a una temporada para enmarcar. ¿Cree que se valora en su justa medida lo que están haciendo?

-Si ganamos esta Liga sería algo histórico para el Olímpico, lo nunca visto. Liga, Copa, Supercopa y la recién creada Copa Ibérica. No me paro a pensar eso porque en casa seguimos notando el apoyo de la gente, el equipo está unido, competimos a un nivel enorme. Me quedo con eso. ¿Ha podido venir alguna autoridad más de las que nos han apoyado? Pues seguro. Antonio Morales y Ángel Sabroso nos mandaron mensajes muy cariñosos, la alcaldesa de Las Palmas de Gran Canaria y la concejala de Deportes estuvieron con nosotras... Al final lo que queremos es que estén con el Olímpico los que realmente quieren. Hiperdino, con Javier Puga, nos dio un empujón tremendo a la hora de incentivar la presencia de aficionados en las gradas. Y de nuestra afición ya no hay palabras. Mientras nos valore nuestra gente, estaremos contentas. Para esa gente es para que la jugamos.

-Ese factor ambiental que se va a hacer notar el sábado.

-Siento muchísima emoción cuando recuerdo la manera en la que nos apoyaron el pasado fin de semana. Son imprescindibles para que podamos lograr el éxito que queremos y, sin duda, nos van a dar mucha fuerza. A mí me encanta jugar en pabellones con este ambiente. Cuando juegas fuera, lo notas en contra. Pero cuando la grada está contigo, que es cuando estamos en el CID, no hay cansancio, no hay dudas. Sabemos que vamos a ganar porque tenemos detrás a una afición que así se lo merece.

-¿Ganar el sábado y el domingo es tener la Liga ya asegurada?

-En un altísimo porcentaje. Ir a Menorca con un 2-0 creo que sería definitivo. Porque que nos ganen luego tres veces seguidas... No lo veo, la verdad. Pero lo primero es el sábado. Hay que ir partido a partido. No podemos saltarnos los tiempos. Nos equivocaríamos.

-¿Ha tenido que tirar de galones de capitana últimamente ahora que llega el momento culminante de la temporada?

-A veces he tenido que pedir tranquilidad y confianza cuando se ha dado algún momento complicado. La experiencia se nota en esos instantes. No podemos venirnos abajo por una adversidad. El deporte es así. La respuesta de las compañeras ha sido perfecta. Por eso estamos donde estamos y vamos a lo que vamos. Llevamos cuatro finales consecutivas, seis en el último año y muchos títulos. Eso nos da lo que ningún equipo tiene ahora.