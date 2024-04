El Guaguas gana en Melilla 1-3 y roza la final de la Superliga

Partido muy complicado el que tenía CV Guaguas en esta tarde de lunes en el siempre difícil pabellón de CV Melilla, en el que ya en liga (en fase regular), sucumbió y cayo derrotado por 3 a 2, y en que en el día de hoy, se enfrentaba a los melillenses en el primer partido de la semifinales de la Superliga Nacional.

El inicio de partido fue un intercambio constante de golpes por parte de ambos conjuntos, donde los ataques superaban con autoridad las defensas tras las grandes «bombas» que tiraban en ataque ambos equipos, para verse rápidamente con un 7 a 7 iguales, pero fue entonces, cuando el bloqueo de los amarillos empezó a funcionar, eso hacía, que tras una gran defensa con bloqueo y un parcial de 1 a 5, los insulares cogieron la primera gran ventaja en el electrónico 8-12.

El set continuaba, y sorprendentemente cuando CV Guaguas controlaba totalmente el partido, la dinámica de este cambio, tres saques consecutivos de los locales, igualo nuevamente el encuentro (15-16). Sergio Camarero pidió muerto intentando parar la sangría de puntos de su equipo, pero los locales seguían creciendo en el partido tras haber remontado 6 puntos en contra, inclusive lograron ponerse por delante en los momentos finales (22-20), pero fue entonces, cuando los amarillos tiraron de orgullo y experiencia y lograron remontar para hacerse finalmente con el set, tras un error de los locales en ataque (23-25).

El segundo set, fue muy un calco al inicio del anterior, los ataques se imponían a las defensas y volvió a verse un encuentro muy igualado en sus primeros compases, pero fue entonces, cuando apareció la conexión Riganti y Giustiano que tantas alegrías le has dado a los melillenses, así tres puntos seguidos de estos, ponían la primera gran ventaja en el marcador, 12-8.

Esta ventaja iba a ser muy importante, ya que los locales se dedicarían a hacer buenos ataques y a administrar esta ventaja de 4 puntos, (19-15), pero fue entonces cuando nuevamente, como sucediera en el primer set, CV Guaguas empezó a bloquear y a defender mejor, tras un parcial de 1-4 y un gran remate de Nico Bruno, el marcador se situó en un igualado 20-19. Finalmente la remontada se haría imposible, un gran Melgarejo desde la línea de servicio y un error de los visitantes, pondría el partido igualado a sets, (25-21).

Zonca y Wallace, diferenciales

La tercera manga, comenzó con dominio local, CV Guaguas no se encontraba cómoda en la pista, los ataques no funcionaban a la perfección y los servicios seguían sin ser precisos, así, los locales cogieron una ventaja de 8-5. Pero entonces Sergio Camarero hizo varios ajustes en su equipo y esto se hizo denotar, además, aparecería la figura de Paolo Zonca, un remate de este daría la vuelta rápidamente al encuentro, poniendo ventaja para los amarillos, (10-11). El set transcurría con máxima igualdad y otro parcial igualado de 8-8, hacía presagiar otro final de set no acto para cardíacos (18-19). El final de set iba a ser de color amarillo, no sin sufrir, lograron hacerse con este tercer set, tras un gran saque de Nico Bruno y un gran remate de Wallyson Souza (24-26)

El cuarto acto se inició con mucho dominio visitante, el set anterior parecía haber hecho mucho daño a los locales anímicamente, mientras que CV Guaguas empezaba a dominar los servicios, cosa que no le había funcionado en los sets anteriores, así, tras un gran saque de Paolo Zonca, hacía la primera diferencia importante en el marcador 5-9. El set continuaba y los locales no estaban en el partido, cometiendo muchos errores, esto lo aprovecharía los de Gran Canaria, para seguir aumentando las distancias (13-19). El final de set no tendría mucha historia, los amarillos se harían con el partido tras un saque directo de Paolo Zonca (20-25).

Ficha técnica:

1-CV Melilla (23-25-24-20): Thiago Vanole, Efren Melgarejo, Florentino Ruda, Arnau Masia, Sufian El Mesaoudi, Francisco Portero, David López, Samir Hamed, Azddin Mimoun, Joaquín Monteagudo, Federico Pereyra, Ariel Giustiniano, Martín Riganti, Federico Martina. Entrenador: Salim Abdelkader

3-CV Guaguas (25-21-26-25): Nico Bruno, Ezequiel Pérez, Graham Vigrass, Carlos Furtado, Wallyson Souza, Miguel de Amo, Unai Larrañaga, Jorge Almansa, Juan Pablo Moreno, Jean Pascal, Paolo Zonca, Juan Finoli , Martín Ramos y Hugo López. Entrenador: Sergio Camarero

Árbitros: David Fernandez y Jose Manuel Cherino (anotador: Nabil Mohamed)

Incidencias: Pabellón Javier Imbroda de Melilla con unos 500 espectadores.