Wallyson: «Me gusta la presión de saber que el Guaguas debe ganarlo todo»

Viene al Guaguas a ganar y a levantar títulos. El central brasileño Wallyson Bezerra (Jaguaribe, 1990) es otra de las apuestas del club grancanario en su búsqueda por la excelencia, luego de conquistar el curso pasado la Superliga con un balance perfecto de victorias, sin derrota alguna, y con la vista puesta en renovar su hegemonía nacional y brillar en la competición continental. Tras sumar experiencias en su país, Italia y Turquía, desembarca en el voleibol español «muy ilusionado» y con ganas de responder a las expectativas generadas con su fichaje. Recién comenzada la pretemporada, se muestra «feliz y motivado» al comprobar que su adaptación al grupo y a Gran Canaria está siendo «perfecta».

-Todos los jugadores vienen al Guaguas porque es sinónimo de pelear por quedar campeón y, frecuentemente, se consigue. ¿Es su caso?

-Cuando surgió la posibilidad de venir hice mis pesquisas para conocer más del club. Y, además, aquí jugó Paulo Renan, que es un buen amigo y me habló maravillas del club, de sus estructuras, de vivir aquí, de todo... Fue fácil decidirme al comprobar que todo era positivo. Un gran club, con un proyecto importante, una ciudad muy linda, poder jugar una competición tan importante como la de España.

Ampliar

-No hizo falta que le insistieran...

-(Ríe) Para nada. Yo buscaba para mi futuro lo que me dan aquí y tomé la decisión de venir rápidamente.

-Veteranía y calidad. De usted se esperan las dos cualidades que le avalan...

-Vengo de Turquía, donde hay un altísimo nivel, y antes jugué en Italia o Brasil. Quiero aportar todo lo que tengo al grupo, ayudar a los compañeros y cumplir con los objetivos que se ha marcado el Guaguas. Me gusta que se espere mucho de mí y estoy trabajando muy fuerte para poder estar a tope cuando comience la competición.

-¿La presión de estar en un equipo campeón ayuda a motivarse todavía más?

-Siempre. Sabes que en el Guaguas hay que ganarlo todo y eso hace que te exijas cada día para dar el máximo. A mí me gusta la presión, jugar para ganar, para conseguir cosas importantes. Todo jugador quiere estar siempre con metas importantes por cumplir y eso es lo que busco.

Ampliar

-Hay una plantilla amplia y profunda, con competencia en todos los puestos. ¿Va a estar caro ser protagonista?

-Es bueno para el cuerpo técnico tener una plantilla larga porque la temporada va a ser dura, con muchos partidos, viajes... Yo vengo a ayudar, a jugar todo lo posible y con el deseo de colaborar con los compañeros a lograr triunfos. Es normal la competencia en un equipo de esta calidad y prestigio.

-¿Cómo se está encontrando en sus primeros entrenamientos con sus nuevos compañeros?

-La verdad es que, desde que llegué, todo ha ido muy bien. Estoy muy feliz por lo que veo. Los compañeros me tratan muy bien, el entrenador igual y se ve que hay bastante calidad. Me voy encontrando cada vez mejor y eso me anima a seguir para estar lo mejor posible en unas semanas, que es cuando llegan ya los partidos oficiales.

-¿Ha podido hablar con Camarero de la que debe ser su aportación?

-Él me ha dicho que cada vez tengo que ser mejor, ir a más, progresar. Creo que es la idea que debemos tener todos los jugadores.

-Será su primera vez en el voleibol español. ¿Qué espera encontrar?

-Es un campeonato importante, con grandes equipos. Pienso que será un reto muy bonito para mí. Estando en el Guaguas quiero hacer todo bien para que lleguen los éxitos que deseamos. Tengo muchas ganas de empezar ya a competir y estoy convencido de que todo va a salir bien.