Juan Diego, durante un entrenamiento de esta semana. CV JAV Olímpico
El Emalsa Gran Canaria se estrena en el Arena recibiendo al Haro Rioja Voley

Tras sumar un punto en Sevilla, el equipo grancanario busca este sábado (16.00 horas) su primer triunfo del curso

Viernes, 17 de octubre 2025, 17:58

Estreno exigente en el Arena del nuevo curso. Tras sumar un punto y dar buena imagen a domicilio en la primera jornada (derrota por la mínima ante el Cajasol), el CV Emalsa Gran Canaria recibe este sábado (16.00 horas) a un OCISA Haro Rioja Voley que llega a la isla, al igual que las isleñas, con un punto en su casillero tras caer ante el DSV Sant Cugat (2-3) en su estreno liguero del pasado fin de semana.

Las de Juan Diego han seguido trabajando sin descanso durante la semana para engrasar aún más una plantilla con muchas caras nuevas este curso. El preparador de las isleñas contará con todo su plantel al completo para recibir a un cuadro riojano que, con Esther López al mando técnico, no le pondrá las cosas fáciles, donde tendrá que poner especial atención en las receptoras/atacantes Mariangel 'Viki' Vivas y Florencia Giglio, autoras de 21 y 17 puntos, respectivamente, en su duelo de la primera jornada.

«Queremos multiplicar, para esta segunda jornada, esos momentos buenos que tuvimos en Sevilla durante los sets que ganamos. Tener más regularidad durante el partido para poder así tener más opciones a ganar y darle una primera alegría a nuestra afición«, valora en la previa del duelo un Juan Diego que espera un plus de las suyas en los partidos como local, donde estará arropada por sus fieles.

La temporada pasada, el conjunto grancanario tuvo que remontar un set inicial en contra para terminar imponiéndose en el Centro Insular de Deportes por 3-1.

El partido podrá seguirse en directo desde 'VoleyTV', el canal de vóley en streaming de la

Real Federación Española de Voleibol: https://www.youtube.com/watch?app=desktop&v=Rqytv-WhZZU

