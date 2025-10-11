El Emalsa Gran Canaria cae por la mínima en Sevilla El cuadro grancanario da la cara pero termina superado por el Fundación Cajasol en un entretenido encuentro (3-2)

Derrota por la mínima del CV Emalsa Gran Canaria en su estreno liguero de este curso 2025-26 de la Liga Iberdrola. El conjunto grancanario dio la cara en el siempre difícil feudo de un Fundación Cajasol Andalucía que se llevó el triunfo tras un partido igualado que pudo llevarse cualquiera, y que se decidió en un 'tie-break' donde las locales ofrecieron su mejor cara y erraron menos.

Las grancanarias, con muchas caras nuevas este curso y aún mucho margen de mejora, exhibieron un buen voleibol en muchas fases del duelo a pesar de la derrota. Petra Indrova, con 13 tantos, lideró el ataque de las de Juan Diego, muy bien secundada por Margaret Brown (11) y Laura Suárez (10).

Inicio igualado

El partido comenzó con igualdad e imprecisiones propias de inicio de curso (4-4). Los bloqueos, en ambos lados, comenzaron a funcionar, aunque los dígitos permanecían igualados con el paso de los minutos (9-9).

Un parcial 3-0, con Leticia Delagrammtikas al saque, estiró a las andaluzas por primera vez (12-9), y obligó a las grancanarias a centrarse en recepción para evitar la escapada local. Reaccionó bien el Emalsa para igualar una vez más los dígitos en un encuentro que llegaba a su ecuador con empate a 15 y acciones brillantes.

Con 22-20, tras un error en ataque de Manzano, Juan Diego paró el partido para centrar a las suyas. Dos bloqueos seguidos del Cajasol (24-20) obligaron a la segunda parada técnica de un cuadro isleño que, aunque lo intentó, ya no pudo remontar, cediendo un primer parcial entretenido por 25-20.

Volvió la igualdad en las primera acciones del segundo juego, aunque ahora con un Olímpico más centrado en la red (3-5 con Manzano al saque). El grupo grancanario siguió dominando los parciales a su favor (10-12 y tiempo muerto local). Con un nuevo parcial, alargó la distancia el Emalsa, que obligaba a parar de nuevo el partido al técnico de las nazarí (10-14).

Y fue a más el Emalsa, muy centrado en la cancha y escudado en un saque notable que le valió para llevarse de manera brillante el segundo parcial e igualar el partido (16-25).

Una vez más, el intercambio de golpes fue la tónica inicial del tercer parcial (5-4). Sin embargo, un parcial 3-0 obligó a Juan Diego a parar el partido para intentar centrar a las suyas sobre todo en recepción (8-4).

Estiró su renta Cajasol con el paso de los minutos (12-7 y 18-13) ante un Olímpico muy dubitativo aún en su recepción, que atascó su juego y espoleó a un grupo local ahora mejor y que volvía a adelantarse a pesar de la reacción grancanaria que llegaría tarde (25-20).

Al tie-break

Obligado a ganar para forzar el 'tie-break', el Olímpico arrancó muy serio la cuarta manga ante un Cajasol por entonces muy crecido y centrado en todas sus líneas, que impidió el despegue visitante (8-8 y 11-12).

Con un parcial 2-5, liderado por el potente saque de Indrova (tres puntos seguidos), el Olímpico por fin logró despegarse (13-17). Manzano se unió al festival ofensivo de su compañera, y el Olímpico lograba forzar el quinto parcial tras un final de set donde rozó la perfección (17-25).

Cajasol comenzó mejor el parcial decisivo (4-2 y 6-3), lo que obligó a parar el set a Juan Diego. A pesar de la mejoría isleña, al cambio de cancha las locales mantenían su renta (8-5). Y un nuevo parcial 2-0 puso más difícil las cosas para un Emalsa ahora atascado (10-5).

No se rindió el Olímpico a pesar de la distancia en contra, pero terminó cediendo por la mínima ante un buen Cajasol que erró menos en el parcial decisivo (15-11).

FICHA TÉCNICA:

Fundación Cajasol Andalucía (3): Maguilaura Frías (15), Leticia Delagrammtikas (9), Alejandra Pérez (7), Lucía Prol (9), Kennedy Evans (8) y Emery Herman (3) -inicial-, Isabel Barón (Líbero), Helena Orejas, Bianca Polo (líbero), Sira Plaza Y Kira Thomsen.

Entrenador: Fernández Torronteras.

CV Emalsa Gran Canaria (2): Bely Nsunguimina (Líbero), Laura Suárez (10), Katherine Corelli (9), Saray Manzano (9) y Marina Scherer (2) y Petra Indrova (13) -inicial-. Margaret Brown (11), Maida Fernanda (3) Y Blanca Arcos,

Entrenador: Juan Diego García.

Parciales: 25-20 (24 minutos); 16-25 (23 min.); 25-20 (26 min.). 17-25 (24 min.) y 15-11 (17 min.).

Árbitros: Francisco J. Pedrosa López y Juan Antonio Pedrosa López, pertenecientes a la Federación de Andalucía.

Incidencias: Partido correspondiente a la primera jornada de la Liga Iberdrola 2025-26 disputado en el pabellón de Los Montecillos (Dos Hermanas, Sevilla), ante 750 espectadores.

