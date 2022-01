Rober: «Mel fue muy importante para volver, me dio mucha confianza»

Como un niño el día de Reyes. Así está Rober González ahora mismo. El extremo, que vuelve a la UD Las Palmas para llevarla a Primera División, no dudó en ningún momento. Y pese a tener ofertas de Primera División, lo apostó todo al amarillo. Aquí fue feliz en su anterior etapa y ahora se siente en deuda. Cedido por el Real Betis Balompié hasta final de campaña, llega a Siete Palmas con el objetivo claro del ascenso. Y con él, Pepe Mel tiene un ataque de vértigo para pelear por el objetivo.

« Tenía claro que quería venir aquí, ese era mi deseo. El club también puso de su parte y me demostró que me quería. Hay jugadores de mucho nivel, pero yo voy a luchar por hacerme un sitio», expuso en sus primeras palabras como nuevo jugador de Las Palmas.

«Lo fundamental para estar aquí es por la confianza que me dan aquí, todos queríamos e hicimos el esfuerzo para volver», dejó claro el extremeño, que no abrió la puerta a otros equipos. «En el Betis había una gran plantilla, pero el equipo iba muy bien y era difícil entrar en el once. Yo me alegro por ello. Estoy muy bien físicamente e intentaré mejorar aquí con todos los partidos», continuó Rober.

«Mel es muy importante para mí, me ha dado la confianza que todo jugador necesita para crecer», comentó sobre la importancia de Mel en su retorno a la isla. «En cada entreno en el Betis he aprendido mucho, he mejorado con mis compañeros», continuó.

«Tenemos una gran plantilla con muy buenos jugadores. La ilusión de todos es estar arriba y si nos lo proponemos podemos estar arriba a final de año», concluyó el atacante.