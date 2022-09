«Pedí que, si me hacían un homenaje, todo el dinero tuviera un fin benéfico»

El próximo sábado, a partir de las 19:30 horas, en el terrero de Vecindario, tendrá lugar el homenaje a Antonio González, Loreto IV, uno de los grandes del vernáculo deporte. La luchada tiene el añadido de que todo lo recaudado será íntegramente para la organización Pequeño Valiente de niños con cáncer a petición del propio exluchador. Este evento será presentado hoy de manera oficial a los medios de comunicación, en un acto que se celebrará a las 10:30 horas en el Gran Canaria Arena. En su casa de Los Corralillos atendía amablemente para contar sus impresiones a dos días del reconocimiento público a uno de los puntales que llenaba recintos y levantaba a la gente de sus asientos. Sobre la opción de un homenaje al finalizar su etapa de luchador, no oculta su grata sorpresa: «Jamás pensé que me lo pudieran hacer . Sí, al retirarme, se me propuso por la Federación Insular de Gran Canaria esa posibilidad, pero al final quedó en nada y no se llevó nunca a cabo. Organizar un homenaje es muy complicado y laborioso, con mucha dedicación y no es nada fácil».

–¿Cómo se enteró de que ahora si iba más en serio lo de rendirle un tributo por su trayectoria?

– Al acabar un entrenamiento, Abián Guillén, que estaba luchando en un equipo de Lanzarote, pero entrenaba con nosotros en Aldea Blanca, me dice que si nunca me habían organizado un homenaje y le dije que no. Estaba sorprendido por ello y le dije que hubo alguna idea, pero quedó en nada y, de repente, me sorprendió diciéndome si no me importaría que lo organizara, que él buscaba un buen equipo y lo hacíamos. A mí me parecía una locura después de catorce años tranquilo, aunque el Castillo me comprometió de mandador. Lo que sí le dije es que, si se hacía, que no quería nada de dinero, que todo fuera para una organización benéfica. Me siento muy identificado con la de Pequeño Valiente y me conmueve la situación de los niños y, sobre todo, los padres a los que se les ayuda. Esa fue la condición que puse. Lo que empezó con ese momento, se agrupó con gente como Marcos Trujillo, Pitti o un compañero de la policía local como Martin, además de otra gente y de mi familia, que se ha implicado, pero desconozco lo que están haciendo, ya que no me dicen nada de lo que va a ocurrir. Ni mi señora me da ninguna pista.

–¿Cómo se lo tomó la familia?

–Pues muy bien ya que siempre me han apoyado en todo. Si estoy aquí es gracias a mis hermanos, a mi entorno más personal y este homenaje lo hago extensivo a toda la familia de los Loreto.

– Ha acudido a numerosos homenajes. ¿Pensó que alguna vez le tocaría a usted?

–La verdad es que no y he ido a muchos . Uno de los que más me impresionó fue el del Parri II, muy bien organizado. He estado en el de Pedro Cano, Vicente Alonso o Tonono, entre otros, además de los benéficos, pero nunca me he planteado que me tocaría alguna vez. El que propuso la Federación fue cosa de ellos, nunca ha venido de mi parte. Si lo hacen, yo muy agradecido y ahora después de tantos años que lo vayan a realizar, se pueden imaginar como estoy.

– ¿Muchos nervios de cara a la noche del sábado?

–La verdad es que sí, muchas emociones contenidas. No sé lo que me voy a encontrar esa noche. Si tengo la suerte y veo el terrero lleno,1.500 personas, ver que la gente te vuelve a corear... Será una noche muy especial y tengo el hormigueo en el estómago. Por un lado, deseando ir ya y, por otro, deseando que falte más tiempo porque será una noche de recuerdos, volver a ser el protagonista, en fin, serán momentos de muchos nervios.

– Y, además, el homenaje será televisado por la Autonómica.

–Sí. Me han dicho que al día siguiente y así la recaudación no se merma, que para mí es importante la misma, por eso la entrada es a un precio de 5 euros, para que todos puedan ir y nos sea gravoso para las familias que tengan varios miembros. Independientemente del homenaje a mi persona, para mí lo es la ayuda a los niños y familiares con cáncer. Es lo importante. Creo que la venta va bien, pero no me dicen nada. Pregunto y ni mi mujer me comenta nada. Incluso estuve en el programa 'Canarias Directo' y me llevé a Marcos para que me ayudara ya que no se qué va a ocurrir. Me tienen a oscuras.

– Queda nada ya...

–Se me pasan muchas cosas por la cabeza. Estoy muy ilusionado y este reconocimiento dice sobre lo poco o mucho que hice por este deporte. Nunca le pagaré a la lucha lo que la lucha ha hecho por mí. Si además hay la oportunidad de ayudar, pues adelante. Además de la incertidumbre de lo que me voy a encontrar, soy un hombre de lagrima fácil y que me emociono mucho y les he pedido que no me hagan hablar demasiado porque casi no podré.

– La luchada, al menos, garantiza espectáculo por la presencia de luchadores de ataque.

–Lo que se trata es de que sea un espectáculo al margen de quien gane. Son luchadores que lo ponen todo y van a luchar. Que las dos cosas vayan unidas, que sea una noche en la que se vea buena lucha y haya una buena recaudación para los niños con cáncer. Es lo que más deseo.