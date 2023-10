Paralizan el arreglo del terrero de Aldea Blanca a nueve días del inicio liguero

«Mi gozo en un pozo» podría haber pensado el presidente del Castillo, Pacuco Guedes, cuando vio, en la mañana de este martes, a la policía local de San Bartolomé de Tirajana, que se presentaba en el terrero de Aldea Blanca «por orden del comisario», y paralizaba el cambio de arena del terrero o puesta de «la torta», que es lo mismo, sin la cual no se podría luchar, tal como les informaba en su día, la federación insular. Además, requirió los DNI de los que allí se encontraban, comentando que iban a ser denunciados, nos informaba el presidente del club a este periódico.

Esta acción cogió por sorpresa a todos, ya que faltan ocho días para el comienzo de la Superliga de Gran Canaria y si no hay «torta», el campo no recibirá la autorización federativa y pondría en un grave aprieto al club, que tendría que irse a otro municipio a luchar.

Este periódico se puso en contacto con el comisario de la policía local del municipio y su secretario indicaba que no estaba. Le dejamos el número y que llamara cuando estuviera disponible, explicándole el asunto. El secretario indica que llase llame a la concejalía de deportes, dejando con ello entrever que fue desde allí de donde partió la orden, donde tampoco dieron respuesta alguna

Curiosamente la tarde del lunes, el concejal y varios miembros de la Asociación de Vecinos, visitaron lo que se estaba haciendo en el terreo, y confirman a este periódico que el propio concejal alabó la obra.

El martes en la mañana, al intentar entrar en el campo la Junta directiva y los operarios que trabajaban en poner arena nueva como torta, se encontraron que los candados habían sido cambiados. Una vez resuelto este problema, se comprobó que el equipaje del club que habían dejado en la instalación el lunes, había desaparecido. Los presentes no daban crédito a lo que había ocurrido, por lo que el presidente se fue en busca de su abogado, para redactar un escrito a entregar posiblemente en la mañana de este miércoles al consistorio, solicitando que se resuelva el problema urgentemente o acudirán al juzgado, posiblemente acusando a la concejalía de deportes de prevaricación, ya que allí no se está habiendo una obra, no hay ladrillos, no hay nada, solo se esta cambiando la arena para adecentarla y poder competir.

Ha sorprendido esta reacción de Ramón Suarez que se comprometió, como ya informó este medio hasta en dos ocasiones, a finales de julio y principios de agosto, ante Pacuco Guedes y este medio primero y ante el presidente de la insular, Enrique Rodríguez, después, a que el terrero estaría en condiciones para luchar a final de septiembre. Todo un misterio lo que esta pasando.