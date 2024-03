Las Palmas de Gran Canaria se tiñe de rosa gracias a la Carrera de la Mujer

Por tercer año consecutivo, Las Palmas de Gran Canaria acogió este domingo la primera cita del circuito nacional de la Carrera de la Mujer Central Lechera Asturiana. Más de 3.000 participantes se han unido a la espectacular Marea Rosa a las que hay que sumar las que se han sumado a través de la app de la carrera virtual.

Tras los casi 5 kilómetros de recorrido, con salida desde la Plaza de Canarias y meta en el Auditorio Alfredo Kraus tras recorrer el paseo marítimo de Las Canteras, se celebró un completo festival una hora de aeróbic y fitness con Zumba, Ballet Fit y Go Fit, y actuaciones musicales (The Papas and the Mojo) para completar una jornada deportiva y solidaria de primer nivel. La prueba ha contado con el apoyo del Cabildo de Gran Canaria, a través del Instituto Insular de Deportes, y del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria.

La ganadora fue Marta Azpilicueta, que ha parado el crono en 17:06, imponiéndose tras recorrer los últimos metros en solitario a Irati Lorza Leiñena, a 12 segundos, y a María Yolanda Gutiérrez, tercera con 17:29. Ana Toral y Vanessa Rama han sido cuarta y quinta, respectivamente, en la espectacular línea de meta tras un último kilómetro por el paseo de Las Canteras. A excepción de la ganadora, el resto de chicas del top-5 pertenecen al equipo Oysho, que ha copado los primeros puestos.

Más de 100 mujeres apoyadas por ACNUR, por CEAR y Cruz Roja y Cruz Blanca han corrido la carrera invitadas por la organización. Este tipo de iniciativas son valiosas para crear vínculos entre las participantes y con el territorio de acogida. Además, esta acción es fundamental por el empoderamiento y la fuerza que aportan a las corredoras y la gran labor de sensibilización que lleva a cabo y que ayuda a que poco a poco más personas conozcan la enorme tarea que llevan a cabo.