«Fue una noche mágica en el CID, como en los viejos tiempos»

El Guaguas vuelve a rugir en Europa y lo hace a máxima escala, en la Champions y ya en la selección final de candidatos a ganarla. Le vale con ganar un set en su visita al Budejovice checo el próximo miércoles, objetivo abordable por tanto en cuanto ya se le ganó a este adversario, y con margen, en el CID por 3-1. Los ecos de la gesta protagonizada frente al Jastrzebski, vigente subcampeón del torneo y con una plantilla plagada de estrellas, aún resuenan en el club capitalino.

«Multiplican por seis nuestro presuesto, pero, en la cancha, nos los comimos. Literal. Fue una noche mágica y como en los viejos tiempos. Sentimos un orgullo indescriptible de lo que vimos y vivimos», resume Juan Ruiz, presidente del Guaguas y que no dudó en bajar al parqué para fundirse en abrazos con los jugadores y posar en la foto de rigor para inmortalizar la celebración.

Ruiz admite que en la estrategia de expansión del Guaguas hacer un papel notable en la Champions «es una prioriodad» y los jugadores dirigidos por Sergio Miguel Camarero se están aplicando a conciencia en este desempeño: «Hay que valorar en su justa medida lo que esta plantilla está haciendo en una competición complicadísima, que nos exigió una fase previa muy dura y que, ya en la fase de grupo, nos emparejó con adversarios de una potencia económica y estructural de nivel superior. Nosotros, con nuestra modestia y, también, con nuestro sudor, nos hemos ganado a pulso estar donde estamos y con toda la ilusión del mundo para seguir en esta línea».

«La afición estuvo fenomenal y le dio al equipo ese plus que necesitaba en los momentos más complicados. Me quedo con esa comunión, con sentir que seguimos enganchando cada vez a más aficionados y somos dignos embajadores de Gran Canaria en la Champions del voleibol, que no es cualquier cosa. Y es ahora, en estos momentos de satisfacción, cuando quiero acordarme de las palabras del presidente del Cabildo de Gran Canaria, Antonio Morales, que dijo que el Guaguas no solo era importante por lo que ya había dado a la sociedad. También por lo que iba a seguir dando. Y esa responsabilidad que nosotros asumimos ahora se ve reflejada con estos logros. En España somos el número uno y en Europa estamos entre los mejores», añadió el dirigente.