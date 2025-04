Martín Ramos: «Somos el equipo al que todos quieren ganar»

Iván Martín Chacón Las Palmas de Gran Canaria Miércoles, 23 de abril 2025, 17:40 Comenta Compartir

A sus 33 años y con su 1,97 metros de altura, Martín Ramos vino para quedarse y triunfar en Gran Canaria con el Club Voleibol Guaguas. El central argentino, que ha renovado por dos temporadas más con la entidad amarilla, asegura que el equipo se encuentra en buena disposición para hacerse con el triplete y que no tiene ninguna presión ante Soria.

–¿Cómo se encuentra a nivel físico y mental?

-Bien, he podido recuperarme después de la exigente serie ante CVManacor. Han sido muy dura tanto física como mentalmente, pero cuando tu equipo gana te recuperas más fácil. La plantilla está bien y hay muchas ganas de afrontar una nueva final.

-¿Cómo se vio Martín Ramos durante el último partido frente a CV Manacor?

-Lo estuve pensando y quizás no fui tan efectivo haciendo puntos en el último partido de la serie, que es cuando pasamos más apuros. Aún así, considero que generé mucho al equipo en la cancha. Todo el tiempo saltaba en el bloqueo y eso ayudó a que los extremos atacaran con menos presión. No fui tan efectivo en los números en cuanto a puntuación, pero aporté en juego.

-Parece que el CV Manacor ya sabe cómo hacerle daño al Guaguas.

-Sí, la verdad es que todos los equipos se permiten arriesgar cuando juegan contra nosotros. El CV Manacor estuvo a la altura, hizo una gran serie. Nosotros, a pesar de que no se notara, la dominamos bien. Ellos aprovecharon las dos oportunidades que les dimos y por eso fue un partido tan parejo.

-A colación con su respuesta, el equipo dispuso de cuatro puntos de partido.

-Fueron cuatro puntos de partido que no pudimos cerrar, es cierto. El Manacor estuvo muy firme, en los momentos decisivos ellos lograban solventar muy bien los problemas, defendieron y atacaron a un buen nivel. Al mismo tiempo, nosotros bajamos un poco la tensión, lo que fue clave para ellos.

-La importancia del apoyo de la afición en el Gran Canaria Arena fue crucial.

-Por suerte, el Arena cumplió. Siempre hemos estado arropados por la afición. Animaron durante todo el encuentro, fue un gran impulso para lograr la victoria. Estamos muy agradecidos por el apoyo y esperamos que se repita esta semana en los primeros partidos de la final. En ciertos momentos nos ayudan mucho con su presencia en la grada.

-Ahora toca enfrentarse al Grupo Herce Soria, segundo clasificado en fase regular, ¿cree que será un duelo igualado?

-En lo personal, veo menos riesgo ahora que en la semifinal ante el equipo balear. Es el tercer año consecutivo que jugamos la final ante Soria, tienen ansias de dar el salto y ganarnos de una vez por todas. Lo más probable es que lleguen muy motivados. Los dos primeros partidos los jugaremos en casa, lo que supone una ventaja para nosotros. Hay que aprovecharlo.

-¿Cómo está el vestuario antes de la final? ¿Qué les ha dicho Sergio Miguel Camarero?

-Estamos muy contentos después de sacar una semifinal tan difícil. No estamos acostumbrados a perder una serie de playoff y mucho menos un partido de semifinales. Reaccionamos bien, dimos la vuelta a la serie contra un gran rival y esperemos haber salido fortalecidos de esta situación. El míster nos ha felicitado y nos anima a seguir trabajando.

-¿Piensa que si el equipo no sale campeón de la Superliga Masculina sería un fracaso?

-Esta temporada se ha hablado mucho de que el CV Guaguas ha perdido fuerza, que pierde partidos, que ya no es el de antes y que está débil. Sin embargo, si echamos un vistazo a la temporada, hemos hecho méritos para que se nos valore. Hemos ganado la Supercopa de España y la Copa del Rey. Este curso ya ganamos mucho, no sabemos que pasará en la final liguera, pero no lo consideraría como un fracaso. Desde hace tres años somos el equipo al que todos quieren ganar.

-El último servicio del CV Guaguas en la temporada 2024-25.

-Solo queda ganar esta serie final para sellar el pase a la Champions League de forma directa el año que viene. Es muy importante ganar esta final, ya que el club tiene como objetivo competir en dicha competición por la repercusión que ello traería y al club como institución deportiva.

Martín Ramos renueva con el Guaguas.

-Voy a seguir en el club, he renovado por dos años más con la entidad. Me encuentro muy feliz en Gran Canaria, con su gente y con la política del equipo. Es un orgullo formar parte de esta familia, los compañeros de vestuario ya son parte de mi vida diaria. Pienso que daremos un golpe sobre la mesa y ganaremos el triplete.