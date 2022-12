La majorera Alba Alonso asombra a todos en Alicante

El APP World Tour (Association of Paddlesurf Professionals World Tour) celebró entre el 9 y el 11 de diciembre, en Alicante, su 5ª y penúltima prueba de la temporada de SUP RACE con presencia de los mejores deportistas del mundo de esta disciplina deportiva. Y en ese contexto, la rider majorera Alba Alonso Frey ofreció, en su debut mundialista, su mejor versión para convertirse en la revelación del campeonato. En su primera prueba del circuito mundial de la APP, Alba Alonso finalizó segunda de la general, tras imponerse en la prueba de la modalidad Sprint (1.000 metros) y acabar tercera en la de Larga Distancia (11km). La primera plaza de la general fue para la francesa Melanie Lafenetre, completando el podio la argentina Juliette DuHaime.

La rider majorera acudió a Alicante para medir por primera vez su nivel ante las mejores deportistas del mundo del SUP Race, sobre todo con la vista puesta en 2023, año en el que pretende afrontar una temporada repleta de competiciones nacionales e internacionales. Su objetivo en Alicante era, sobre todo, hacer un buen papel en la distancia Sprint, donde es especialista, y tomar el pulso a la Larga Distancia en una prueba oficial internacional. Pero Alba sorprendió a todos y se convirtió en la nueva sensación del campeonato, como la definieron desde la organización.

Lo cierto es que Alba Alonso no arrancó bien la competición. El sábado, en la primera ronda eliminatoria de la distancia Sprint, se quedaba fuera debido a una caída en la entrada al agua que le complicaba el resto de la manga. La majorera tuvo que engancharse nuevamente a la competición en la repesca. Pero a partir de ahí fue imparable, pasando cada ronda hasta plantarse en las semifinales donde consiguió dejar fuera a dos estrellas mundialistas de SUP Race como son la norteamericana April Zing y la francesa Iona Rivet. En la final, Alba fue incontestable y llegaba a la playa con un cómodo margen que le permitía cruzar la línea de meta en primera posición, por delante de la francesa Melanie Lafenetre y la italiana Cecilia Pampinella.

En la prueba de Larga Distancia arrancó con fuerza, colocándose en cabeza de la flota en los primeros compases, pero siendo conocedora que debía gestionar bien el esfuerzo debido a la exigencia de la prueba, 11 kilómetros de recorrido. Supo aguantar el empuje de las grandes favoritas, mantenerse siempre entre los cuatro primeros puestos de la general y atacar al final de la prueba para entrar en una sorprendente tercera plaza, por detrás de la francesa Melanie Lafenetre y de la argentina Juliette DuHaime, primera y segunda clasificada, respectivamente.

Con estos excelentes resultados, la rider majorera Alba Alonso sigue sumando podios a su palmarés de SUP Race. En septiembre consiguió su primer triunfo internacional en Croacia, concretamente en la Supetar Grand Slam SUP Race, una de las pruebas del circuito europeo de stand up paddel (SUP). Y en octubre se proclamaba campeona de España SUP Race en la modalidad Sprint (1.000 metros) y finalizaba tercera en la modalidad de Larga Distancia (14 kilómetros), durante dos pruebas celebradas en Murcia. También se proclamó recientemente campeona de Canarias de Sprints (3 diciembre Puerto Del Rosario, Fuerteventura).

Alba Alonso se inició en el año 2020 en el Stand Up Paddle, combinando el SUP Race con el SUP Surf. A principios de este año decidió centrarse en el SUP Race y comenzó a entrenar para afrontar sus primeras pruebas nacionales e internacionales. Con tan solo 8 meses de preparación ha conseguido increíbles resultados.

Ahora su intención es prepararse para afrontar el año que viene una temporada completa, combinando las pruebas del circuito español, con las Euro Tour y las de la App World Tour, además de las pruebas más importantes de Canarias. Su objetivo es obtener los mejores resultados en todas esas pruebas, entrar en la selección canaria que participará en el Campeonato de España por comunidades autónomas y en la selección española para participar en el Mundial ISA.